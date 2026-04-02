Помогли Украине выжить: Меркель выступила в защиту Минских соглашений

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения 2015 года были заключены в тот момент, когда президент России Владимир Путин мог свободно захватить Украину. Об этом пишет Clash Report.

"Никто не мог оказать настоящего сопротивления. Украина сейчас переживает ужасные годы, но после этой путинской агрессии выжила, и мы можем справедливо надеяться, что она останется суверенным государством, которое сможет принимать собственные решения. Это то, что меня радует", - сказала она.

Меркель считает, что договоренности, заключенные при ее посредничестве в 2015 году, дали Украине время подготовиться к полномасштабной войне с Россией.

"Оглядываясь назад, считаю, что было правильно стараться как можно дольше, чтобы Украина не была захвачена, чтобы она могла сначала стать сильнее, даже до 2021 года", - добавила экс-канцлер.

Стоит отметить, что это первое большое интервью Меркель в 2026 году, которое было записано 3 марта и позже вышло в эфире немецкого радио HR.

Последние заявления Меркель

Ранее Меркель попыталась объяснить свои слова о том, что за начало войны РФ против Украины якобы ответственны Польша и страны Балтии. Политик уверяла, что смысл ее заявления был искажен.

В октябре Меркель рассказывала о том, что во время увеличения присутствия российских войск вблизи границы Украины в 2021 году страны Балтии и Польша отказали ей и президенту Франции Эммануэлю Макрону вести переговоры с российским диктатором Путиным. В странах Восточной Европы эти слова восприняли как частичное обвинение в начале российского полномасштабного вторжения.

