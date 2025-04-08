Командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи объяснил, что это важно при потенциальной агрессии России.

Главный генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что необходимо сохранить текущее военное присутствие американских военных в Европе без изменений. Он сказал об этом после сообщения о том, что Пентагон рассматривает возможность вывода 10 000 военнослужащих из Восточной Европы, пишет Sky News.

Переговоры о сокращении американского военного контингента в Румынии и Польше проходят на фоне попыток президента США Дональда Трампа убедить кремлевского диктатора Владимира Путина согласиться на прекращение огня в Украине.

"Мы часто перебрасываем силы по Европе — наши ВВС постоянно перемещаются, морские силы, даже сухопутные войска переходят с места на место. Но основные места дислокации наших сил сейчас — это те, где они находятся, и именно там я планирую их оставить", - подчеркнул Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе.

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Каволи также отдельно хвалит Польшу и Литву за инвестиции и поддержку американских войск, размещённых на их территории.

Какими могут быть последствия вывода американских войск из Европы

Кроме того, генерал армии США заявил, что, если численность американских войск в Европе будет сокращена, это увеличит время, необходимое для ответа на действия противника.

Многое, по его словам, зависит от того, какие именно силы были бы выведены и какие действия потребовались бы для противодействия России. "Но очевидно, что переброска сил через Атлантику создаёт дополнительные временные и логистические трудности", - добавил военный.

Он конкретно заявляет, что это замедлит ответ США на гипотетическое нападение России на союзников в Восточной Европе.

Какие угрозы представляет Россия

Говоря о потенциальных угрозах со стороны России, он называет ядерный арсенал наибольшей угрозой, а также указывает на киберугрозы.

"В традиционном (неядерном) плане их стратегическим преимуществом остаётся численность, которую они могут сосредоточить вблизи сил НАТО, что создаёт для нас вызов — успеть отреагировать вовремя. Именно в этом суть необходимости наличия у США обычных сил сдерживания на европейском континенте", - отмечает Каволи.

Заказы американского оружия

По его словам, за время полномасштабной войны России против Украины, количество заказов от союзников, желающих приобрести американское оборудование, увеличилось на 600%, и в общей сложности поступило 4 000 заявок на сумму 265 млрд долларов.

"Как командующий союзными войсками, я поощряю это. Я хочу увеличить возможности и потенциал так быстро, как только мы сможем их получить", - говорит он, подчеркивая, что закупка американской техники - это самый простой способ обеспечить оперативную совместимость в рамках альянса.

Другие заявления генерала Каволи

Ранее УНИАН сообщал, что скоро РФ будет выпускать втрое больше артснарядов, чем США и Европа вместе. По словам Каволи, Вашингтон ожидает, что Россия ежемесячно будет производить около 250 000 артиллерийских снарядов.

Кроме того, генерал НАТО оценил шансы Украины на победу в войне. Он заявил, что в войне "нет ничего неизбежного". Украинцы не обречены на поражение, "находясь на сильных оборонительных позициях, и медленно улучшая свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции".

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