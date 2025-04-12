Гитлер мог сбежать из Германии по 'крысиным тропам', имитируя самоубийство, - рассекречены документы ЦРУ

Агенты США искали следы Гитлера в Южной Америке в течение 10 лет после даты его официальной смерти.

Агенты ЦРУ искали Адольфа Гитлера в Южной Америке еще десять лет после его смерти. Об этом пишет New York Post со ссылкой на рассекреченные документы ЦРУ о побеге и смерти нацистского лидера.

Выяснилось, что американские агенты продолжали искать след Гитлера в Южной Америке еще в течение десяти лет после официальной даты смерти. Эти документы рассекретили на фоне намерений Аргентины обнародовать правительственные архивы, касающиеся нацистских преступников, бежавших в страну после Второй мировой войны.

Считается, что 30 апреля 1945 года Гитлер и Ева Браун, поженившись за день до этого, совершили самоубийство в бункере в Берлине. Их останки были частично сожжены, эксгумированы советскими войсками и идентифицированы по стоматологическим записям. В 1970 году советский КГБ уничтожил останки Гитлера, оставив только челюсть и часть черепа.

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Несмотря на это, уже с 1945 года распространялись теории, что Гитлер сбежал из Германии, воспользовавшись "крысиными тропами" - нелегальными маршрутами побега для нацистов.

В октябре 1945 года в ЦРУ поступил отчет, что Гитлер мог скрываться в спа-отеле в аргентинском городке Ла-Фальда. Владелица этого отеля была "страстной поклонницей" Гитлера.

"Гитлер никогда не забывал об этой добровольной поддержке нацистской партии. В течение лет после его прихода к власти ее дружба с Гитлером стала настолько близкой, что она и члены ее семьи жили с Гитлером в одном отеле во время их ежегодного визита в Германию", - говорится в документах.

В 1955 году агент ЦРУ с кодовым именем "CIMELODY-3" сообщил, что его знакомый, общаясь с бывшим нацистом Филлипом Ситроеном, узнал о пребывании Гитлера в Колумбии.

"Филипп Ситроен прокомментировал, что спустя десять лет, прошедших после окончания Второй мировой войны, союзники больше не могли преследовать Гитлера как военного преступника", - говорится в документе.

Ситроен передал фотографию, где он якобы изображен с Гитлером под именем "Адольф Шриттельмайор" на пляже в Тунха, Колумбия. По этим данным, в январе 1955 года тот переехал в Аргентину.

Однако сами же документы ЦРУ впоследствии отметили:

"На этот вопрос можно потратить огромные усилия с отдаленными возможностями установить что-то конкретное. Поэтому мы предлагаем этот вопрос закрыть".

Было ли самоубийство?

Хотя нет подтверждения, что Гитлер действительно пережил войну, исторически точно известно, что тысячи нацистов воспользовались "крысиными тропами" для побега. В 1960 году израильский Моссад задержал в Аргентине одного из архитекторов Холокоста Адольфа Эйхмана.

Недавно аргентинский министр внутренних дел Гильермо Альберто Франкос объявил, что будут рассекречены архивы:

"Президент поручил обнародовать все соответствующие документы из любого государственного учреждения, потому что нет никаких оснований для их засекречивания", - заявил он.

В документах речь пойдет о банковских операциях, помощи режиму и схемах побега. По оценкам, около 10 000 нацистских преступников осели в Аргентине и соседних странах.

Другие новости о Гитлере

Как писал УНИАН, в Германии на Google-картах появилась "улица Гитлера". Когда журналисты обратились за объяснениями в Google, там быстро позаботились о том, чтобы название было удалено. Есть несколько версий, как именно на карте появилась "улица Гитлера"

Также мы рассказывали, что российская пропаганда придумала яркий фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы приобрел парадный автомобиль Адольфа Гитлера за 15 миллионов долларов. Чтобы распространить фейк, россияне создали поддельный сайт новостей, на который потом ссылались их боты в соцсетях.

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