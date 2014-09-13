Папа Римский Франциск: Мир пребывает в состоянии третьей мировой войны

Об этом сообщает британская The Telegraph.

Об этом понтифик сказал в субботу, обращаясь с проповедью к десяткам тысяч паломников со всей Европы, во время посещения крупнейшего в Италии военного мемориального комплекса Редипуглия, где захоронен прах более 100 тысяч итальянских солдат, погибших в Первую мировую.

Но сначала он провел молебен на другом кладбище по соседству, где погребены останки 15 тысяч солдат из пяти стран, входивших в Австро-Венгерскую империю.

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”Война уничтожает самое прекрасное создание Бога - она уничтожает человека”, - цитирует проповедь предстоятеля католической церкви австрийская Kronen Zeitung.

По словам папы римского, при этом войну часто оправдывают идеологией, но на самом деле она всегда результат чьей-то жадности и стремления к власти.

”Даже сегодня, после двух мировых войн, можно говорить о третьей войне, которая идет в локальных конфликтах, в массовых убийствах, уничтожении людей и других преступлениях агрессоров и террористов”, - цитируют западные СМИ папу римского Франциска.