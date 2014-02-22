Россия готова воевать за Крым - СМИ

Об этом заявил корреспондентам The Financial Times высокопоставленный российский чиновник.

"Если Украина расколется, это приведет к войне, - сказал собеседник издания. - Сначала они лишатся Крыма, [потому что] мы войдем и защитим [его], так же, как мы сделали в Грузии".

В 2008 году российские войска вторглись в Грузию после того, как грузинская армия неожиданно атаковала сепаратистскую республику Южная Осетия, напоминает FT. Впоследствии Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В Кремле конфликт с Грузией считают самым серьезным противостоянием России и Запада со времен холодной войны.

Опасность повторения подобного сценария возникла из-за того, что беспорядки в Украине обострили в Крыму межэтнические трения: 60% населения полуострова составляют этнические русские, остальные 40% приходятся на долю украинцев и крымских татар.

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Спикер Крымского парламента Владимир Константинов заявил 20 февраля, что не исключает отделения Крыма от Украины. "Возможно. Если страна развалится. Все к этому и идет", - заявил он в ходе визита в Москву. Константинов прибыл в Россию, чтобы обсудить события в Украине с российскими парламентариями. На встрече присутствовал спикер Госдумы Сергей Нарышкин, говорится в статье.

В частных беседах многие российские чиновники утверждают, что Украина входит в сферу влияния России. "Мы не позволим Европе и США забрать у нас Украину. Бывшие советские республики - единая семья, - заявил источник FT в дипломатических кругах. - Они думают, что Россия все так же слаба, как в начале 1990-х, но это не так".

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Высказывания крымского чиновника были отрицательно восприняты в Украине. "Лидер меджлиса крымских татар назвал комментарии Константинова "предательскими", повышая вероятность этнического конфликта в случае отделения Крыма", - сообщается в статье.