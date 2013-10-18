Греция получила эксклюзивное право на сыр "фета"

Спор касался договора между ЕС и Канадой по зоне свободной торговли, текст которого первоначально позволял канадской промышленности использовать название "фета"для сыров подобного типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческий сайт деловой информации "Нафтемпорики".

В Евросоюзе фетой может называться лишь греческий сыр.

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По сообщению офиса греческого комиссара, на переговорах была найдена формула для наименования сыров, производимых в Канаде, согласно которой название "фета" будет употребляться с оговоркой о "неотъемлемых правах". Это значит, что использовать название "фета" можно только вместе с такими фразами, как "типа фета", "в стиле фета", "наподобие феты" и вместе с заметными ссылками на географическое место его происхождения. Такая же оговорка будет касаться и наименования других известных европейских сыров - азиаго, фонтина, горгонзола и мюнстер.

Вопрос о праве на название "фета" был поставлен на заседании Еврокомиссии несколько недель назад, когда обсуждался договор Евросоюза и Канады. Эту тему поднимал и премьер Греции Самарас на встрече с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу, а глава Еврокомиссии обсуждал окончательную формулировку с канадским премьером Стивеном Харпером, говорится в сообщении.

Достигнутое соглашение является чрезвычайно важным и создает хороший прецедент для переговоров по зоне свободной торговле между ЕС с США и азиатскими странами, отмечает издание, по утверждению которого, именно после статьи в "Нафтемпорики" и был поднят вопрос о праве Греции на название "фета".