Твиттер отказался выдать властям Турции данные протестующих

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр транспорта, мореходства и коммуникаций Бинали Йылдырым.

"Наши сотрудники провели переговоры по этому поводу с владельцами соцсетей. Частично они оказались позитивными, но, к сожалению, "Твиттер" не пошел нам навстречу", - сказал министр.

"Твиттер" официально юридически не присутствует на турецком рынке и поэтому может вообще не контактировать с властями. Йылдырым в связи с этим призвал руководство микроблогов открыть в Турции официальное представительство и "включиться в местное законодательство".

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"Если вы ведете деятельность в этой стране, то должны содействовать правосудию. Так обстоит дело во всех странах. Преступление, совершенное в реальной жизни или в электронной сфере, является преступлением. "Твиттер" мог бы открыть у нас свой офис, так дальше продолжаться не может", - сказал министр.

В тоже время, глава совета директоров "Твиттера" Дик Костоло, говоря о возглавляемом им сервисе, указал, что "прелесть такой открытой общественной площадки в том, что она обеспечивает полный доступ к тому, что думают и видят люди".

"Вы можете использовать этот сервис для выражения своих убеждений. Этим и занимался народ Турции и люди в других местах, реагировавшие на события. Для этого и создан "Твиттер", - сказал он.

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Для протестующих "Твиттер" оправдал себя как самый эффективный инструмент коммуникации. Через блог отправлялись сообщения о доступных в данный момент адвокатах близ управления безопасности, куда доставляли задержанных. Оперативно обновлялись данные об обстановке и маршрутах следования полиции, сообщались адреса квартир, где лежат раненые манифестанты, и список необходимых им лекарств. Только за первые три дня выступлений было отправлено больше твитов, чем за время, пока разворачивались события на каирском Тахрире.

Среди сообщений было большое количество призывов участвовать в антиправительственных акциях, идти на баррикады. Учитывая то, что эти твиты в течение нескольких минут рассылались аудитории в несколько сотен тысяч человек, "Твиттер" сыграл важнейшую роль в росте масштаба беспорядков и протестов в Турции. Власти оказались беззащитны перед этим видом обмена информацией. В правительстве признали, что "Твиттер", по сути, стал главным виновником разрастания беспорядков и основным информационным орудием протестующих.