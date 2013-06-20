Турецкая полиция вновь разогнала митинг газом и водой

Как передает ИТАР-ТАСС, в очередной раз центром напряженности стал проспект Кеннеди, выходящий на широкий проспект Ататюрка и к Посольству США. На этой улице и прилегающих к ней дорогах уже более двух недель по ночам возникает напряженность. Обусловлено это близостью парка Кугулу, где каждый вечер собираются сотни манифестантов.

Полиция не изменила своей тактики - группы протестующих сначала "обработали" водометами, а затем забросали гранатами со слезоточивым газом. Выдвигавшиеся после этого подразделения полицейского спецназа выдавливали оставшихся или укрывшихся в помещениях протестующих. Причем в соседних переулках в целях блокирования прохода полиция также создавала газовую завесу. В течение нескольких часов протестные манифестации были прекращены.

По теме: Турецкая полиция провела ночные облавы на участников акций протеста

Между тем, в Измире этим утром полиция ликвидировала палаточный городок на центральной площади Гюндогду на набережной. Рано утром стражи порядка в штатском пришли к митингующим и провели переговоры, убеждая их убрать палатки и разойтись. Власти дали митингующим подумать определенное время, но когда стало ясно, что они не уйдут с площади, полиция взяла инициативу на себя. Пытавшиеся оказать сопротивление митингующие задержаны. По имеющимся данным, это около 60 человек. Полиция вывезла их палатки с площади.

Информация о других крупных инцидентах в стране пока не поступала. В Стамбуле и многих крупных городах Турции продолжились так называемые стоячие протесты и обычные мирные митинги и шествия.

Правящая партия приняла окончательное решение относительно парка Гези в Стамбуле, из-за которого начались волнения. Было решено провести голосование о его будущем в пределах мегаполиса. Но голосование состоится только, если суд, рассматривающий правомерность строительства в районе парка комплекса исторических зданий, примет решение в пользу властей. Если он признает планы реорганизации неправомерными, то правительство, как обещало, подчинится вердикту.