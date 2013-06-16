Эрдоган резко раскритиковал западные СМИ

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом сегодня заявил премьер- министр республики Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле, для участия в котором собралось несколько сотен тысяч его сторонников.

"Вот фотография, представляющая нашу нацию, - сказал он, показывая на собравшихся. - Пусть иностранные СМИ попробуют скрыть это. Би-би-си, Си-эн-эн, Рейтер, попробуйте это замолчать. Вы на протяжении многих дней передавали лживые сообщения. И это не та нация, которую вы показывали". Премьер заявил, что на митинге собрались не те, кто "несет разрушения, пожары". "Не те, кто бросает бутылки с зажигательно смесью, не те, кто гремит кастрюлями и сковородами", - подчеркнул он.

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Эрдоган напомнил, что он лично встречался с делегатами от протестующих и обсуждал с ними сложившуюся ситуацию. "Мы не переступали через закон, - сказал Эрдоган. - Сейчас по вопросу парка Гези идет суд. Какой смысл им находиться в нем, если никакого строительства там не происходит? Если будет решение в нашу пользу, мы проведем голосование. Если не в нашу - согласимся. Но парк принадлежит всему народу, а не только этим людям. Сейчас он очищен".