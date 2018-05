Скандал на «Евровидении-2013»: баллы за Россию посчитали неправильно - СМИ

Такие данные имеются у директора Общественного телевидения Азербайджана Джамиля Гулиева. Заявление Гулиева распространило агентство «АзерТАдж».

В заявлении указано, что по имеющимся в распоряжении телевидения данным мобильных операторов, Дина Гарипова получила второе место по итогам смс-голосования. Национальное жюри, отметил Джамиль Гулиев, также поставило России высокую оценку, однако в итоге России от Азербайджана досталось ноль баллов, сообщает Lenta.ru.

По словам Гулиева, многие представители общественности, интеллигенции, а также творческие люди были возмущены и недовольны этим несоответствием. Директор телевидения поддержал их: «Мы считаем, что высокая оценка, данная по итогам смс-голосования, а также оценка национального жюри не адекватна объявленному баллу».

В конце заявления Гулиев выразил надежду на то, что происшествие, «возможно, инициированное определенными заинтересованными группами», не повлияет на отношения российского и азербайджанского народов.

Победительницей «Евровидения-2013» стала 20-летняя представительница Дании Эммили де Форест с песней собственного сочинения Only Teardrops («Только слезы»), заработавшая 281 балл. Представлявшая на конкурсе Россию Дина Гарипова с песней What If («Что, если...») заняла пятое место, набрав 174 балла. Наивысшую оценку в 12 баллов Гариповой поставили 2 страны — Латвия и Эстония.