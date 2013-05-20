Победительницу «Евровидения-2013» обвинили в плагиате (видео)

Нидерландская газета De Telegraaf обвинила датскую певицу Эммели де Форест, занявшую на песенном конкурсе первое место, в заимствовании музыкальной темы у группы K-Otic, записавшей в 2002 г. композицию I Surrender, сообщает drugoi.

Мелодия вступления и проигрыша в середине песни Эммели практически полностью повторяет припев в композиции нидерландской группы, считает газета.

Кстати, в 1979 г. датчан из группы MGP, выступавших на конкурсе Евровидения с песней «Disco Tango», тоже обвиняли в плагиате темы песни The Rolling Stones «Paint It Black».

Как сообщал УНИАН, победителем "Евровидения-2013" стала представительница Дании Эммили де Форест с песней "Only Teardrops". В ходе голосования певица набрала 281 балл.

Представительница Украины певица Злата Огневич с песней Gravity заняла третье место, набрав 214 баллов и уступив азербайджанцу Фариду Мамедову (234 балла).