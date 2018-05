Bank of Cyprus поглощает бизнес Laiki Bank на Кипре

Об этом сообщается в пояснениях к резолюции в отношении Bank of Cyprus и Laiki Bank, размещенной на официальном сайте Центрального банка Кипра.

Согласно резолюции, со 2 апреля все подразделения Laiki Bank в полном составе, включая отделения и персонал, переходят во владение Bank of Cyprus. Как говорится в документе, в результате Bank of Cyprus получает большую часть бизнеса Laiki Bank, за исключением подразделений банка за границей. Подразделения Laiki Bank и Bank of Cyprus в Греции будут проданы банку Piraeus Bank (Греция). Также согласно резолюции, средства вкладчиков Bank of Cyprus свыше 100 тыс евро в размере 37,5% превышения над этой суммой будут автоматически конвертированы в акции Bank of Cyprus класса А с предоставлением права голоса и выплатой дивидендов. Средства в размере 22,5% превышения будут временно заморожены и могут быть конвертированы в акции позднее. Оставшиеся 40% превышения будут заморожены для поддержания ликвидности банка. Акции действующих акционеров будут переоценены в акции классов D, C, облигации банка — в акции класса B.

Bank of Cyprus (Кипр) на своем официальном сайте сообщил о некоторых ограничениях, действующих в банке, в связи с резолюцией Центрального банка Кипра. Согласно списку, установлены некоторые ограничения по объемам платежей клиентов. При этом осуществление других платежей, в том числе в пользу финансовых учреждений как внутри страны, так и за пределы Кипра в пользу подразделений банка, разрешены при согласовании с комитетом Центрального банка и при предоставлении необходимых документов.

В Украине банки Laiki Bank и Bank of Cyprus представлены дочерними банками «Марфин Банк» (г.Ильичевск, Одесская область) и «Банк Кипра» (г.Киев). На запрос УНИАН ни одна из пресс-служб не подтвердила информацию относительно возможной продажи дочерних банков в Украине и относительно их возможного слияния в связи с отсутствием такой информации, поскольку на Кипре сегодняшний день является официальным выходным днем.

Справка УНИАН. «Марфин Банк» (ранее - «Морторгбанк») работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу средних банков.

На 1 января 2013 года активы банка составили 4,13 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 1,8 млрд грн, обязательства - 3,5 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,42 млрд грн, собственный капитал — 624,17 млн грн, уставный капитал - 435 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,15 млн грн.

Основным акционером банка является Cyprus Popular Bank, структура Laiki Bank Group, Кипр (99,91% акций банка).

«Банк Кипра» (ранее - «АвтоЗАЗБанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших банков.

На 1 января 2013 года активы банка составили 2,74 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 1,8 млрд грн, обязательства - 2,0 млрд грн, собственный капитал — 736,39 млн грн, уставный капитал — 700,64 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 40,69 млн грн.

Основными акционерами банка являются Bank of Cyprus (22,7853% в прямом владении и 76,9881% - опосредованно), компании «Лизинг-Финанс» (38,5922%), «Омикс-Финанс» (19,1665%) и «Корнер» (19,2294%).