От глобального потепления США горят, а Россия тонет

Количество крупных лесных пожаров в Западном полушарии существенно возросло с середины 1980-х из-за глобальных изменений климата, сообщается в научном исследовании, опубликованном в научном журнале Science.

Также отмечен рост продолжительности сезона пожаров: в среднем за период с 1987 по 2003 год она увеличилась на 78 дней - или на 64% - и составила почти 200 дней, говорится в публикации.

По словам одного из авторов исследования, существует связь между ранним наступлением весны и повышенным риском возникновения пожаров. "Чем раньше наступает весенне-летний сезон, тем больше высыхает растительность, создавая благоприятную среду для возникновения пожаров и их распространения", - отмечает он.

В США тенденция к увеличению частоты пожаров наиболее заметна в штатах Орегон, Калифорния, Айдахо, Монтана и Аляска.

В то же время ученый отметил, что пока не установлена прямая связь между глобальным потеплением и увеличением силы и продолжительности ветров Санта Ана, которые стали основным фактором быстрого распространение огня по южной части Калифорнии, где в последние несколько дней горят почти 2 тысячи квадратных километров леса.

Замечено, что влажные зимы 2005 и 2006 годов обеспечили бурный и плотный рост разнообразных растений, что также способствует быстрому увеличению площади горения при возникновении возгорания в сухую и жаркую погоду, говорится в сообщении.

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Повышение температуры почвы, таяние слоя вечной мерзлоты представляет для России главную угрозу при идущем быстрыми темпами глобальном потеплении, считает президент Всемирной метеорологической организации (ВМО), руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России (Росгидромет) Александр Бедрицкий.

Он возглавлял российскую делегацию на прошедшей в пригороде индонезийской столицы Богоре подготовительной неофициальной встрече на уровне министров 34 ведущих стран мира по вопросу изменений климата.

На зону вечной мерзлоты приходится 60% территории России, и таяние чревато разрушением любых инженерных сооружений: газопроводов, нефтепроводов, железных дорог, мостов, зданий и так далее, отметил собеседник агентства в интервью РИА Новости.

Стратегический прогноз изменений климата и влияния этих изменений на различные секторы экономики основывается на том, что динамика роста температур сохранится, отметил глава Росгидромета.

"Мы ожидаем, что к 2010-2015 годам среднегодовая температура по России возрастет на 0,6 градуса, - подчеркнул он. - Это очень большая величина, потому что за весь XX век глобальная температура выросла в среднем на 0,72 градуса, а в России - почти на один градус - за сто лет! А теперь мы ожидаем изменение на 0,6 градуса уже в 2010-2015 годах по отношению к 2000 году. Сопоставьте темпы: один градус за сто лет и сразу 0,6 за 10-15."

Помимо таяния мерзлоты, серьезной угрозой для России является и нагревание болот. Они содержат метан, и при росте температуры он в больших количествах начинает поступать в атмосферу, пояснил собеседник агентства.

"Вообще говоря, в нормальной ситуации естественным регулятором этого процесса выступает сама природная среда.- отметил он. - Отклонения и колебания происходят по разным причинам, да и потепление было неоднократным, просто не было таких темпов роста, которые мы наблюдаем сейчас".