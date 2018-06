В Лондоне появится конкурент Оксфорда и Кембриджа

В Лондоне создается частный университет, который, как ожидается, станет конкурентом Оксфорда и Кембриджа, пишет Лента.ру со ссылкой на The Sunday Times.

Многомиллионный грант на создание Нового гуманитарного колледжа (New College of the Humanities) в Блумсбери от частных спонсоров получил философ Эй. Си. Грейлинг (A. C. Grayling). По его замыслу, новое учебное заведение будет по структуре напоминать американские колледжи свободных искусств.

К преподаванию уже привлечены 14 "звездных" британских профессоров, пишет газета. Среди них - эволюционный биолог Ричард Докинз, психолог-когнитивист Стивен Пинкер, историки Дэвид Кэннадайн и Ниал Фергюсон, генетик Стив Джонс, бывший оксфордский профессор поэзии Кристофер Рикс.

Заявки на обучение Новый колледж начнет принимать с июля, а первый трехлетний университетский курс стартует осенью 2012 года. В год планируется набирать по 375 студентов; их будут учить английской словесности, истории, философии, экономике и юриспруденции. Студент будет выбирать один профиль в качестве основного и два в дополнение.

При этом плата за обучение будет практически вдвое превышать максимально возможную планку для государственных вузов (девять тысяч фунтов), а профессора будут получать на 25 процентов больше своих коллег из других университетов.