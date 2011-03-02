Два экс-посла США считают, что Украина отвернулась от демократии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может сделать выбор: или продолжать нынешнюю политику, которая уменьшает шансы на интеграцию Украины в Европу, или укрепить демократические институты и «восстановить позитивный импульс в отношениях между Украиной и Европой».

Так считают старший научный сотрудник Института Брукингса, третий посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР и старший вице-президент американского Института Мира, шестой посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР. Они пишут об этом в статье «Первый год Януковича» в газете «The New York Times» от 1 марта.

«Во время публичного выступления в Вашингтоне 14 февраля 2011 министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО высказал красноречивые аргументы в защиту последних событий в сфере демократии в Украине. К его чести, на следующий день он обсудил этот вопрос на встрече с «Фридом Хаус». Скорее всего, правда находится где-то посередине между картиной, которую рисуют украинские дипломаты, и той, какой ее изображают внутренние критики ЯНУКОВИЧА. Но тот факт, что министр иностранных дел чувствовал, что он должен сосредоточить свои комментарии на внутренней политической арене Украины, является отражением впечатления в Европе и Соединенных Штатах, что Украина отвернулась от демократии в европейском стиле», - пишут С.ПАЙФЕР и В.ТЕЙЛОР, отмечая, что это может серьезно отразиться на внешней политике Киева.

«Если Президент В.ЯНУКОВИЧ действительно верен идее европейской интеграции и членства в ЕС, действия его администрации внутри страны намного затрудняют достижение этой цели. Европейский Союз сосредоточил свое внимание на внутренних вопросах, сейчас он не проявляет значительного энтузиазма по поводу интеграции соседних государств. Если европейцы будут считать, что Киев избрал более авторитарную модель правления, им будет намного легче игнорировать желание Украины интегрироваться», - говорится в статье.

Поэтому, считают эксперты, перед Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ стоит выбор: «Он может продолжить или разрешить продолжение текущей внутренней политики и наблюдать за тем, как его шансы на интеграцию Украины в Европу исчезают. Или он может укрепить демократические институту, которые, кстати, помогли ему стать Президентом в прошлом году, и восстановить позитивный импульс в отношениях между Украиной и Европой».

Со своей стороны, отмечают С.ПАЙФЕР и В.ТЕЙЛОР, Запад может помочь Президенту Украины кристаллизовать его выбор. «Европейские и американские должностные лица должны дать понять Президенту более четко – откровенно, так чтобы не были неправильно истолкованы нюансы – что политика его администрации выглядит как регресс демократии. Они также должны дать ему четко понять, что продолжение такого курса разочарует доброжелателей Украины во всем мире и приведет к увеличению дистанции между Украиной и Европой», - отмечают они.

Полностью перевод статьи С.ПАЙФЕРА и В.ТЕЙЛОРА для The New York Times читайте тут