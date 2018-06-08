Первый год Януковича

The New York Times, 1 марта

Одной из вещей, которые висели в офисе посла США в Киеве с 2006 по 2009 и вызывали наибольшую гордость, была карта мира, на которой был обозначен рейтинг «Фридом Хаус» свободных, не свободных и частично свободных стран по всему миру. На ней посетители могли четко увидеть, что Украина была единственной свободной страной среди всех постсоветских государств.

Однако, сегодня карта «Фридом Хаус» показывает, что Украина является лишь частично свободной страной. Президент Виктор Янукович, который завершил свой первый год правления, должен тщательным образом подумать над тем, что это значит для его цели относительно интеграции его страны в Европу, о которой он так часто говорит.

После Помаранчевой революции 2004 года Украина провела приблизительно полдесятка парламентских, президентских и местных выборов. Международные наблюдатели называли их все в целом свободными и честными, то есть так было до выборов в октябре 2010, первых при администрации Януковича. Президент Янукович предпринял в последнюю минуту некоторые попытки исправить закон о выборах, но это голосование не отвечало стандартам, установленным предыдущими выборами, и оно было признано таким, которое прошло со значительными нарушениями.

Еще одним тревожным признаком являются очевидные попытки прокуратуры преследовать должностных лиц из предыдущего правительства прежнего премьер-министра Юлии Тимошенко. Ее министр внутренних дел Юрий Луценко сидит за решеткой в ожидании суда. Ее министр экономики Богдан Данилишин получил политическое убежище в Чешской Республике, дружественно-настроенной стране, которая желает успеха Украине. Чехи предоставили ему убежище допустив, что он не сможет получить справедливое рассмотрение своего дела коррумпированной, зависимой от политиков судебной системой Украины. Прежнего премьер-министра, которая остается очень сильным политиком, постоянно вызывают на допросы в прокуратуру, ей также запретили путешествия за границу.

Во время публичного выступления в Вашингтоне 14 февраля 2011 министр иностранных дел Константина Грищенко высказал красноречивые аргументы в защиту последних событий в сфере демократии в Украине. К его чести, на следующий день он обсудил этот вопрос на встрече с «Фридом Хаус».

Скорее всего, правда находится где-то посередине между картиной, которую рисуют украинские дипломаты, и той, которую изображают внутренние критики Януковича. Но тот факт, что министр иностранных дел чувствовал, что он должен сосредоточить свои комментарии на внутренней политической арене Украины, является отображением впечатления в Европе и Соединенных Штатах, что Украина отвернулась от демократии в европейском стиле.

А это может серьезно отразиться на внешней политике Киева. Украина при предыдущем президенте Викторе Ющенко, и президенте Януковиче пыталась полностью интегрироваться в Европу, включая возможное вступление в Европейский Союз. Украина, безусловно, заслуживает шанса. Однако, достижение этой цели означает реформирование экономики, реструктуризацию законов и повышение стандартов, чтобы удовлетворить требования ЕС.

Хотя все понимали, что этот процесс будет долгим, сами усилия считалисьтакими, что стоят того и вполне досягаемыми, если положить на это время и решительность. Правительство США полностью поддерживало эти усилия. Однако, события в Украине вынудили европейцев и других поставить под сомнение преданность Украины общепринятым европейским нормам политического поведения.

Если президент Янукович действительно предан идее европейской интеграции и членства в ЕС, действия его администрации внутри страны делают достижение этой цели намного более сложным. Европейский Союз сосредоточил свое внимание на внутренних вопросах, теперь он не проявляет значительного энтузиазма относительно интеграции соседних государств. Если европейцы будут считать, что Киев избрал более авторитарную модель правления, им будет намного легче игнорировать желание Украины интегрироваться.

Потому перед президентом Януковичем стоит выбор. Он может продолжить или позволить продолжение текущей внутренней политики и наблюдать за тем, как его шансы на интеграцию Украины в Европу исчезают. Или он может укрепить демократические институты, которые, кстати, помогли ему стать президентом в прошлом году, и возобновить позитивный импульс в отношениях между Украиной и Европой.

Со своей стороны, Запад может помочь ему кристаллизовать его выбор. Европейские и американские должностные лица должны дать понять президенту более четко – откровенно, так чтобы не были неправильно истолкованы нюансы – что политика его администрации выглядит как регресс демократии. Они также должны дать ему четко понять, что продолжение такого курса разочарует доброжелателей Украины по всему миру и приведет к увеличению расстояния между Украиной и Европой.

Стивен Пайфер, старший научный сотрудник Института Брукингса, и Уильям Тейлор, старший вице-президент американского Института Мира, были третьим и шестым послами США в Украине соответственно