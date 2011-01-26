Польша отказала в визе Закаеву
Адвокату стыдно за государство
|Ахмед ЗАКАЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, глава польского правительства Дональд ТУСК на пресс-конференции во вторник объяснил невыдачу визі А.ЗАКАЕВУ желанием власти не навредить Польше.
„Задачей польской стороны является то, чтобы Польша не была использована ни Россией, когда она имеет свои причины - обоснованные или нет - преследование ЗАКАЕВА, ни ЗАКАЕВЫМ, когда он использует Польшу как место для демонстрирования своей точки зрения”, - сказал Д.ТУСК.
Как сообщают польские СМИ, адвокат главы чеченского правительства в изгнании Радослав БАШУК осудил решение польской власти, которая делает невозможным участие А.ЗАКАЕВА в завтрашнем заседании Апелляционного суда в его деле.
„Мне стыдно за Польское государство, поскольку думаю, что это серия изворотов наших властей, которые ведут к тому, чтобы не выдать конкретного решения о недопустимости экстрадиции ЗАКАЕВА в Россию”, - сказал он.
Адвокат напомнил, что А.ЗАКАЕВ не смог принять участия в первом судебном заседании в декабре прошлого года из-за того, что Великобритания, которая предоставила ему политическое убежище, не выдала заграничный паспорт.
По его словам, настоящий документ экс-глава чеченского правительства получил в прошлую пятницу, но посольство Польши в Лондоне на этой неделе отказало А.ЗАКАЕВУ в визе.
Как сообщал УНИАН, 23 декабря Варшавский окружной суд закрыл дело об экстрадиции А.ЗАКАЕВА, аргументируя это тем, что его нет в Польше.
Представители лидера чеченцев сказали, что его отсутствие на заседании не может быть основанием для закрытия дела и заявили о намерении обжаловать это решение.
Справка УНИАН. А.ЗАКАЕВА, которого в России обвиняют в терроризме, задержала польская полиция 17 сентября 2010 года, когда он прибыл в Польшу на Всемирный конгресс чеченского народа.
Прокуратура добивалась его ареста на 40 дней, но польский суд после рассмотрения дела освободил его из-под стражи.
19 января А.ЗАКАЕВ оставил Польшу, но обещал вернуться на судебное заседание в деле экстрадиции, когда получит новую польскую визу.
В 2003 году Великобритания, которая, как и Польша, входит в объединяющий сегодня 27 государств Европейский Союз, признала безосновательными выдвинутые Россией обвинения в терроризме А.ЗАКАЕВУ и предоставила ему политическое убежище.