На месте катастрофы лайнера Air France уже извлечены тела 24 пассажиров

Бразильские военные, ведущие поисковые операции в Атлантическом океане на месте предполагаемой катастрофы самолета А330 авиакомпании Air France, в понедельник извлекли тела еще восьми пассажиров лайнера, теперь общее количество поднятых тел составляет 24, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось о 16 телах.

По словам полковника бразильских ВВС Энри МУНЬОСА, тела были обнаружены в 640 километрах северо-восточнее архипелага Фернанду-ди-Норонья и в 70 километрах от того места, где аэробус послал последний электронный сигнал о неисправности на борту.

Также в понедельник бразильские ВМС извлекли из океана крупный фрагмент хвостовой части А330, что может существенно облегчить задачу обнаружения "черных ящиков", поскольку бортовые самописцы находились именно в задней части лайнера.

Кроме того, во время поисков удалось извлечь фрагменты крыла самолета, части конструкции, кресла, жидкокристаллические экраны, кислородные маски, личные вещи пассажиров.

Как сообщалось, рейс Air France 447 вылетел 1 июня из международного аэропорта Рио-де-Жанейро и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Связь с самолетом была потеряна через четыре часа после вылета, когда лайнер шел над Атлантикой. На борту находились 228 человек. Эта катастрофа стала крупнейшей в мире за последние 8 лет и самой крупной за 75-летнюю историю Air France.