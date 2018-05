"Мексика будет платить за это": Трамп снова расшевелил тему строительства стены на границе

Президент США Дональд Трамп вновь поднял тему строительства стены на границе с Мексикой, заявив, что соседняя страна будет платить за это.

Об этом он написал в своем Twitter.

«С Мексикой, которая является страной с одним из самых высоких уровней преступности в мире, мы должны иметь Стену. Мексика будет платить за это через компенсацию или иным образом», – написал Трамп.

With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other.