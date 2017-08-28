"Мексика будет платить за это": Трамп снова расшевелил тему строительства стены на границе

02:21, 28 августа 2017
Мир
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В своих предвыборных обещаниях Трамп неоднократно упоминал о необходимости строительства так называемой стены на границе с Мексикой.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп вновь поднял тему строительства стены на границе с Мексикой, заявив, что соседняя страна будет платить за это.

Об этом он написал в своем Twitter.

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«С Мексикой, которая является страной с одним из самых высоких уровней преступности в мире, мы должны иметь Стену. Мексика будет платить за это через компенсацию или иным образом», – написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, в своих предвыборных обещаниях Трамп неоднократно упоминал о необходимости строительства так называемой стены на границе с Мексикой из-за сильного потока нелегальных мигрантов.

25 января он подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Одним из способов финансирования строительства стены, по замыслу Трампа, может стать введение 20%-го налога на импорт мексиканских товаров.

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Теги: #Стена на границе с Мексикой#Трамп о стене на границе с Мексикой