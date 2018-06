В аэропорту Торонто столкнулись два пассажирских самолета

Два пассажирских самолета "сцепились крыльями" в международном аэропорту Торонто. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает телеканал CBC со ссылкой на управление аэропортами города.

Инцидент с самолетом канадской Air Canada и воздушным судном польской LOT произошел в субботу. На борту канадского лайнера находились 286 пассажиров.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/UPDATE?src=hash">#UPDATE</a>: "It was like a knife going through a piece of meat,” passenger tells <a href="https://twitter.com/CityNews">@CityNews</a> after planes clip wings <a href="https://t.co/6ZwMcb73tT">https://t.co/6ZwMcb73tT</a> <a href="https://t.co/cqUErWFjFL">pic.twitter.com/cqUErWFjFL</a></p>— CityNews Toronto (@CityNews) <a href="https://twitter.com/CityNews/status/894243940941135872">6 августа 2017 г.</a></blockquote>

Польская авиакомпания сообщила, что самолет Air Canada, пытаясь встать на стоянке рядом с самолетом LOT, задел и повредил ему крыло. Все произошло в тот момент, когда на рейс польской компании шла посадка пассажиров. Представители обеих компаний сообщили, что начали расследование инцидента.

Как сообщал УНИАН, над Атлантикой самолет попал в зону турбулентности. Травмы получили три пассажира и семь членов экипажа, их после приземления госпитализировали.