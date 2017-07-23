В Москве завершилось шествие "За свободный интернет", задержанных отпускают

Шествие "За свободный интернет" в Москве завершилось, участники акции покидают финальную точку маршрута в районе проспекта Академика Сахарова.

Движение «Протестная Москва» в Twitter сообщила о завершении митинга.

Свободу политзаключённым! отпустили без статьи, листовки изъяли. Просидел в ОВД Тверское два часа (всё шествие). Всем спасибо за звонки! pic.twitter.com/BFE1i28Lll — Протестная Москва (@nedimon_msk) July 23, 2017

Шествие За свободный интернет окончено!

Спасибо всем огромное за ваше участие!



Расходимся! — Протестная Москва (@nedimon_msk) July 23, 2017

Кроме того, в Twitter «Протестная Москва» сообщается, что первого задержанного участника акции Руслана Иванова отпустили спустя два часа. Парня задержали, когда он попытался пройти через рамки с листовками в поддержку политика Алексея Навального.

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Сообщалось, что на шествии был задержан еще один человек - мужчина с плакатом "Putin lies" ("Путин лжет". - Ред.).

Как сообщает Deutsche Welle, акция была согласована со столичной мэрией.

Демонстранты прошли от Страстного бульвара по бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова, скандируя "Руки прочь от интернета", "Запрещаем запрещать", "Цензуре - нет, конституции - да", "Интернет не запретить, лучше Думу распустить" и другие лозунги.

Акция была организована партиями ПАРНАС, "Демократический выбор", "5 декабря", "Гражданская инициатива", "Пиратской партией России", "Либертарианской партией" и общественной организацией "Роскомсвобода".

Организаторы шествия призвали власти отменить цензуру в интернете, реабилитировать фигурантов уголовных дел за репосты и "лайки" в соцсетях и отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

По данным правоохранителей, в мероприятии приняли участие около 800 человек. Журналист Александр Плющев, находившийся на месте событий, оценил общее число участников примерно в 1000 человек. При этом очевидцы жаловались, что полиция не пустила на акцию всех желающих.