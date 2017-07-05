Минобороны РФ заявило об очередном ракетном ударе по объектам ИГ в Сирии

В Минобороны России в очередной раз заявили, что нанесли ракетный удар по объектам ИГ в Сирии, передают "РИА Новости".

Как заявили в российском оборонном ведомстве, были уничтожены три крупных склада террористов, а также командный пункт в районе города Акербат. Самолеты нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 с расстояния около тысячи километров. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

Отмечается, что самолеты взлетели с аэродрома Энгельс и совершили перелет с дозаправкой в воздухе.

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Прикрытие ракетоносцев вели истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Как сообщал УНИАН, 15 июня, Сенат США окончательно утвердил новые санкции против Российской Федерации, объединив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте. Документ законодательно закрепляет и ужесточает 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой. Сенаторы также предлагают дополнить перечень физических лиц, против которых введены санкции, россиянами, причастных к коррупции, нарушениям прав человека, поставкам оружия силам президента Сирии Башара Асада. Новые санкции будут введены против юридических лиц в области добычи угля, металлургии и транспорта.

Члены Сената также выступили за наказание лиц, которые могут быть причастны к кибератакам на США. Читайте также Боевики ИГИЛ взорвали одну из исторических мечетей Ирака.

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Новые санкции сенаторы позиционируют как наказание России за ее действия на международной арене - вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма, поддержку режима сирийского президента Асада. В Сенате также выступают за то, чтобы президент США не мог без одобрения Конгресса смягчать или отменять санкции.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также президент.

При этом 14 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что усиление санкций против РФ должно происходить только при равноценном участии союзников.