Затишье перед следующей бурей - Neue Zürcher Zeitung

По данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп планирует реорганизовать свой штаб в Белом доме. На этой неделе он объявил о серьезном политическом решении. Об этом пишет Питер Винклер в статье "Затишье перед следующей бурей", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

В выходные в честь Дня поминовения в Америке начинается летний сезон. Это означает, что в ближайшее время Вашингтон ожидают знойные дни и сильные грозы. В этом году, облака сгущаются и в политическом смысле; тем не менее, до сих пор неясно, действительно ли это грозовые тучи, или просто клубы пара кипящих фабрик слухов.

Тени над зятем

Почти все крупные СМИ, со ссылкой на неназванные источники в Белом доме, сообщают, что президент Дональд Трамп собирается реорганизовать свой штаб сотрудников на нескольких уровнях. Даже консервативный The Wall Street Journal считает это реакцией на историю с Россией, которая стала для президента камнем на шее. Во время его поездки за границу дело приняло еще более серьезный поворот.

В пятницу вечером The Washington Post, и вскоре The New York Times, сообщили, что американские спецслужбы перехватили российские сообщения, согласно которым Джаред Кушнер, зять и высокопоставленный советник президента, в декабре на встрече с российским послом обсуждал секретный канал связи, по которому тогда назначенный советник по национальной безопасности Майкл Флинн мог бы напрямую поддерживать связь с Москвой.

Поэтому Кушнер, вместе с Флинном и бывшим менеджером кампании Полом Манафортом, стал третьим из окружения президента, кто оказался втянут в это дело. Достоверность сообщений установить невозможно. Москва известна распространением дезинформации по каналам связи, которые, как считают россияне, прослушиваются. Через своего адвоката Кушнер передал, что он к услугам специального прокурора Роберта Мюллера, чтобы они могли добраться до сути дела.

В спекуляциях о предстоящих изменениях в Белом доме чаще всего упоминаются три сферы. Во-первых, должен быть создан кризисный штаб из адвокатов, которые займутся делом России, и, таким образом, обеспечат передышку сотрудникам Белого дома, которые должны работать над реальными политическими задачами. Во-вторых, должна быть реорганизована PR-команда и сокращено количество пресс-конференций. Слухи о том, что пресс-секретарь Белого дома, Шон Спайсер, оказался в поле зрения президента появились уже давно. Но до сих пор ничего не произошло, хотя не только Спайсер дискредитировал себя откровенной ложью. Однако, следует также отметить, что ни одна PR-команда в мире не смогла бы следовать резким поворотам президента – не говоря уже о том, чтобы предвидеть их.

В-третьих, в будущем адвокаты должны иметь право голоса, если Трамп направит свои отравленные стрелы в Twitter. Скептики указывают на то, что подобные попытки уже были, но без прочного успеха.

Совершенно очевидно, что разочарование растет не только в Белом доме, но и в Республиканской партии, потому что политическая программа страдает от ежедневного шума, вызванного Трампом. Ни реформа медицинского страхования, ни налоговая реформа пока не сдвинулись с места.

Да или нет "Парижу"

В критически важной области на этой неделе Трамп объявил о серьезном политическом решении. Речь идет о том, продолжит ли Вашингтон придерживаться Парижского соглашения о климате, которое провел президент Обама, несмотря на сопротивление республиканцев. Выход из "Парижа" был одним из главных предвыборных обещаний Трампа. По слухам, ближайшие советники, в том числе дочь Трампа Иванка, и Кушнер, советовали ему придерживаться целей по климату. Однако, инсайдеры в Вашингтоне сообщили, что Трамп уже сказал другим доверенным лицам, что выйдет из соглашения. В любом случае, напряженность гарантирована.