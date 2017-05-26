В Египте в результате стрельбы погибли более 20 коптских христиан

На юге Египта в провинции Минья неизвестные обстреляли два автобуса с коптскими христианами, 23 человека погибли. Об этом сообщает Independent со ссылкой на египетское государственное телевидение, передает Дождь.

Автобусы направлялись в монастырь Святого Самуила.

NBC News со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Египта сообщает о 24 погибших и 27 раненых.

BREAKING: Egypt’s Ministry of Health confirms 24 people killed, 27 injured in attack on bus carrying Coptic Christians visiting a monastery — NBC News (@NBCNews) May 26, 2017

Fox News сообщает со ссылкой на государственное телевидение Египта, что, со слов очевидцев, нападавших было 10 человек, они были одеты в военную форму.

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за нападение, но коптские христиане стали одной из основных целей «Исламского государства», отмечает телеканал.

В Египте действует режим чрезвычайного положения. Его ввели после двойного теракта в двух христианских церквях в египетских городах Танта и Александрия 9 апреля. тогда погибли 30 человек, около 50 пострадали.

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Террористическая организация «Исламское государство» позже заявила о причастности к атакам.

Коптские христиане составляют 10% 91-милионного населения Египта.