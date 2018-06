В Египте в результате стрельбы погибли более 20 коптских христиан

На юге Египта в провинции Минья неизвестные обстреляли два автобуса с коптскими христианами, 23 человека погибли. Об этом сообщает Independent со ссылкой на египетское государственное телевидение, передает Дождь.

Автобусы направлялись в монастырь Святого Самуила.

NBC News со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Египта сообщает о 24 погибших и 27 раненых.

BREAKING: Egypt’s Ministry of Health confirms 24 people killed, 27 injured in attack on bus carrying Coptic Christians visiting a monastery