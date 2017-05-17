Путин нуждается в Си Цзиньпине гораздо больше, чем в Трампе - Forbes

Зависит от того, с кем говорить, но у России нет бизнеса в Соединенных Штатах. Помимо "Лукойл" и уранового рудника, Россия в США существует только как плод дикой фантазии некоторых людей. Здесь у РФ очень мало экономических интересов. А Китай – это другая история.

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Проект Китая "Шелковый путь" показывает, что Путин нуждается в Си Цзиньпине гораздо больше, чем в Трампе", опубликованной на сайте издания Forbes.

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Честно говоря, у России почти нет бизнеса и с китайцами. Иностранный бизнес России – это Украина, Беларусь, Казахстан и Европа, причем львиная доля приходится на Европу. Но это изменится. Если Россия правильно использует свои карты, Китай станет гораздо более важным для ее будущего, чем США и, возможно, даже Европа. Многое будет зависеть от того, сможет ли Владимир Путин отказаться от своей склонности к политическим интригам и шпионским играм и сосредоточиться на инвестициях, предоставляя компаниям частного сектора реальный шанс на расширение в Китае. Президент КНР Си Цзиньпин и его банки станут буксиром.

Инициатива "Один пояс – один путь", также известная как Новый Шелковый путь, не пересекает территорию России, но она касается Москвы. Нет никаких причин, почему Россия не могла бы помочь Китаю в финансировании и развитии Шелкового пути, большая часть которого проходит по территории стран бывшего Советского Союза.

Одним словом, Путин нуждается в Си больше, чем в Трампе. Отношения между США и Россией полны политических подшучиваний и разногласий. Помимо второстепенной работы в Арктике, обмена военной информацией о борьбе с терроризмом и международной космической станции, между Вашингтоном и Москвой на самом деле нет никакого сотрудничества. В России гораздо больше американских транснациональных корпораций, чем российских – в США.

Москва и Пекин не так близки, как Пекин и Вашингтон, но Россия выиграет больше от Шелкового пути, чем США, если не благодаря расположению, то из-за того, что США неохотно поддерживают Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Если представить спектр "Шелкового пути", то США больше относятся к спектру "анти-Шелкового пути", чем Россия.

Китай рассматривает свой Шелковый путь исключительно как бизнес. Си открыт к участию России, так же к [участию] США.

"Мы надеемся создать большую семью гармоничного сосуществования", - сказал Си во время форума "Один пояс – одна дорога" в эти выходные. Путин присутствовал. Трамп, конечно же, нет. Вместо этого, он отправил Мэтью Поттингера, старшего директора по Азии в Совете национальной безопасности. "С помощью (Шелкового пути), мы надеемся, что сможем найти новые движущие силы для роста, создать новую платформу для глобального развития и заново сбалансировать экономическую глобализацию", - сказал Си, что можно воспринимать как готовность Китая принять свою роль будущего тяжеловеса глобального капитализма, который заменит США в некоторых частях мира.

"Евразия – это будущее", - сказал Путин, потому что понимает это. На маршрут "Шелковый путь" приходится почти 75% мирового населения и более половины ВВП.

Визит Путина в Китай в выходные широко освещался в российских СМИ как еще один важный шаг в китайско-российских отношениях, причем Россию рассматривали как равноправного партнера. Единственным конкретным экономическим результатом форума для России стало создание Инвестиционного фонда развития регионального сотрудничества между Китаем и Россией, это уже не в первый раз обе страны договариваются об инвестициях, по крайней мере, на бумаге. То же самое они сделали с совместным предприятием, учрежденным для финансирования китайского сельского хозяйства на российской границе около двух лет назад. И Московская биржа теперь разрешает прямые торги в юанях.

Поворот Путина к Китаю происходит в то время, когда Европа сыта им по горло (или такое впечатление создается в прессе).

На прошлогоднем международном экономическом форуме в Петербурге Путин использовал свое выступление, чтобы рекламировать "Великую Евразию". С его точки зрения, Россия – сторонник Шелкового пути. Его Великая Евразия подобна Евразийскому экономическому союзу Нурсултана Назарбаева (Казахстан), молодому торговому блоку, в который вошли некоторые бывшие советские республики, а именно Казахстан и Россия.

Глобальная реакция на Шелковый путь Китая и предварительные исследования, как правило, были сосредоточены либо на его геополитических последствиях - "геймеры", либо на его вероятных последствиях для развития - "трейдеры", - говорит Александр Кули в докладе, опубликованном Центром стратегических и международных исследований в октябре.

Геймеры предполагают, что Шелковый путь обеспечит Китаю более сильную позицию в международной системе и повысит его роль в системе глобального управления, особенно в регионах, зависящих от его финансирования и торговли. Это включает в себя излюбленное беспокойство Вашингтона о том, что новые финансовые учреждения, такие как АБИИ, подорвут работу Всемирного банка.

Трейдеры, с другой стороны, хорошо осведомлены о запасах Евразии и рассматривают ее как новый развивающийся рынок. Особенно, это касается более развитых стран региона, таких как Индия и Казахстан. Бывшие советские страны, названия которых заканчиваются на "стан" также существенно отстают в развитии инфраструктуры и располагают неисследованными ресурсами. По оценке McKinsey & Company, в течение следующего десятилетия региону необходимо не менее 8 триллионов долларов США для модернизации.

Хотя трейдеры с готовностью признают, что инвестиции будут выгодны китайским компаниям, и что некоторые проекты потерпят неудачу в этих приграничных внутренних районах, большинство инвесторов в целом позитивно оценивают потенциальные социально-экономические последствия создания Шелкового пути. Особенно выгодным оно будет для китайских компаний, которые будут рыть ямы для новых мостов и прокладывать новые дороги. Есть возможности и для россиян, если их правительство сможет сосредоточиться на бизнесе, а не на политике. Путин есть Путин, но это не данность.

"Российские политики склонны быть геймерами", - пишет Кули. Они считают, что масштабное евразийское строительство под руководством Китая подорвет западные источники финансирования и, следовательно, уменьшит их региональное влияние. Это даст России больше влияния. Но, в конечном счете, это еще выгоднее китайцам. Более бедные страны лояльны тем, кто либо защищает их от врагов военными средствами, либо вкладывает в их карман инвестиции.

Миллиардер из списка Forbes Джек Ма поет дифирамбы "Шелковому пути". В будущем, когда бедные страны, такие как Узбекистан, будут покупать товары в Интернете, Alibaba получит неплохую выгоду.

"Самая большая разница между инициативой "Один пояс – один путь" и общей глобализацией заключается в вовлечении молодежи, женщин, малых предприятий и развивающихся стран", - заявил он в этот уик-энд газете "Жэньминь жибао", главном новостном органе китайского правительства. "Шелковый путь" направлен на то, чтобы привлечь больше людей. Это ответственность и возможности", - сказал Ма.

Между тем, в Пекине Путин показал, что он геймер. Он будет лоялен Пекину, а не Вашингтону, просто потому, что там есть экономические возможности, и Китай более гостеприимный.

"Предлагая инициативу Китая "Один пояс – один путь", президент Си Цзиньпин продемонстрировал пример творческого подхода к интеграции в энергетике, инфраструктуре, транспорте, промышленности и гуманитарном сотрудничестве", - сказал Путин. "Мы приветствуем участие наших европейских коллег в этом партнерстве".

Увы, обращения Путина как таблетки с ядом.

Европа также не является поклонником планов Китая по расширению. Как и Вашингтон, они утверждают, что китайские банки развития не будут учитывать экологические и трудовые права при выдаче больших кредитов на проекты Шелкового пути. Европейский банк реконструкции и развития является главным кредитором стран Шелкового пути, в том числе Украины, которую сейчас поддерживает МВФ и ЕБРР.

В понедельник члены ЕС отказались поддержать часть инициативы Китая "Шелковый путь", поскольку в нее не включены обязательства соблюдения прозрачности, международных стандартов труда и экологической безопасности. "Мы четко дали понять, что для Европы инициатива "Один пояс – один путь" может быть успешной только в том случае, если она основана на прозрачности", - сказал The Guardian один высокопоставленный дипломат ЕС на прошлой неделе. "Европа едина в этом [вопросе]".

Вернувшись в США, Поттингер сказал, что американские компании не упустят возможность заработать деньги.

"Американские фирмы могут предложить товары и услуги по самым лучшим ценам на весь срок реализации проекта", - сказал он. "У них большой и успешный опыт в развитии глобальной инфраструктуры, и они готовы участвовать в проектах "Один пояс – один путь".