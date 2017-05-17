"В США развивается политическая шизофрения": Путин прокомментировал информацию о передаче секретных данных Трампом
Путин заявил, что ничем другим не может прокомментировать обвинения в сторону Трампа.
Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в сторону президента США Дональда Трампа в передаче секретных сведений России, пишут «РИА Новости».
Путин считает, что в США «развивается политическая шизофрения».
"Мы в то же самое время видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты", - сказал Путин
Как сообщал УНИАН ранее, издание The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп во время переговоров с Сергеем Лавровым поделился совершенно секретной информацией.
Позже первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл заявила, информация о том, что президент страны Дональд Трамп раскрыл секретные данные министру иностранных дел России Сергею Лаврову, является лживой.