The Washington Post: Россияне ведут словесную войну с США с помощью американских слов

Сейчас очень многое разделяет Соединенные Штаты и Россию, и список, похоже, пополняется каждый день: Украина, Иран, Сирия, Северная Корея.

Об этом пишет Дэвид Филипов в статье "Россияне ведут словесную войну с США с помощью американских слов", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Но есть то, что сближает Россию и Соединенные Штаты. Это то, как российские чиновники ведут словесную войну. Для этого они используют язык американской политики.

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К примеру, "фальшивые новости" (фейк ньюс), выражение, которое регулярно появляется в заявлениях российских официальных лиц, когда они осуждают американские и европейские новости. В русском языке есть много вариантов слова "фейк" – обман, фальшивка, подделка, утка.

Но ни один из них не отражает современное явление индустрии сфабрикованных веб-сайтов, твитов и других сообщений в социальных сетях, которые создаются кем-то и распространяются ботами, сказала Мишель А. Бёрди, которая пишет колонку о русском языке для издания Moscow Times.

"В русском языке не было слова для обозначения этого, так что журналисты стали называть это "фейк", - сказала Бёрди. Российские чиновники подхватили его, пытаются "претендовать на авторство и приписать ему новое значение, вроде "фальшивые новости о России, [распространяемые] нашими врагами внутри страны и за рубежом".

Игорь Багаев ведет блог, в котором отслеживает американизмы в русском языке, он говорит, что недавно заимствованные и ассимилированные слова появились в русском языке от "ориентированных на Запад" людей, которые знают английский, читают англоязычные СМИ и начинают распространять эту терминологию.

"Я думаю, что широкая публика понятия не имеет, что означают эти слова", - добавил он.

Но это не означает, что они не сталкиваются с ними. Слова "мейнстрим" и "ньюсмейкер" часто появляются на политических ток-шоу, которые доминируют в дневном и вечернем эфире.

В одном из шоу обсуждался вопрос о том, как американские "мейнстрим-медиа" были враждебно настроены к России и пытались дискредитировать президента Трампа. В конце концов, зритель поймет, что этот термин относится к популярным телевизионным каналам противника, таким как CNN.

Поскольку Россия все больше отдаляется от либерального общества западного образца, которое хотели увидеть некоторые ее лидеры после распада Советского Союза, американизмы часто используются, чтобы подчеркнуть это отступление. Выражения современного американского социополитического жаргона закрепились в официальном русском языке.

"Попытки обвинить Россию, которые предпринимает американский политический истеблишмент, лицемерны", - заявила в недавнем заявлении пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она использовала фразу "политический истеблишмент", излюбленное выражение на русском, которое, по мнению московских чиновников, выражает пренебрежение в адрес правящих кругов США, которые выступают против сближения России и США.

Не то, чтобы в русском языке не было соответствующего выражения. Можно сказать "руководящие круги" – но это не совсем то же самое, когда речь идет о Соединенных Штатах.

И это одна из причин, почему эти выражения проникают в русский язык.

Рассмотрим реакцию Захаровой на сообщение, в котором утверждалось, что Россия заранее знала о смертельной химической атаке 4 апреля, которую, как утверждают официальные лица США, осуществили силы президента Сирии Башара аль-Асада. По ее словам, это сообщение основывалось на "фейковой информации". Возможно, в чем-то она была права, потому что позже государственный секретарь США Рекс Тиллерсон признал, что у Вашингтона нет доказательств причастности России.

Затем понятие "политическая корректность" – концепция, которую, по словам Багаева, многие русские считают иностранной.

В русском языке, так же, как в английском, есть слова, которые означают "правильный", "подходящий", "приемлемый", "вежливый" и так далее. Но намек, скрытый во фразе "политкорректность", появляется в русском языке только в заимствованной фразе. Вот что происходит, когда тонкости восприятия в использовании языка, предназначенные для устранения социального и этнического значения, выходят из-под контроля.

Прошлой осенью премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с полусерьезным предложением о том, что заказывать "американо" ( то, как русские называют кофе в большой кружке, не-эспрессо, без молока) "политически некорректно" в эти тяжелые времена для российско-американских отношений. Это привело к появлению названия "руссиано", но ненадолго. Популярность американского правительства здесь, возможно и на самом низком уровне со времен окончания холодной войны, но россияне любят свои "американо".

Все языки заимствуют слова с других [языков], американцы приняли слова "агитпроп", "спутник", "бабушка" и "космонавт". Русский – доминирующий язык территории, расположенной на основных торговых маршрутах, страна расширялась, была империей, подвергалась захватам и после краха Советского Союза приняла капиталистический мир. Но теперь русский язык особенно восприимчив к иностранным выражениям.

Иногда заимствованные слова могут обернуться против того, кто их использует. К примеру, Медведев любит использовать слово "гаджеты", то есть смартфоны и планшеты и т.д., что было неверно истолковано некоторыми россиянами как фраза "Гад же ты".

Что уместно было бы сказать кому-то, кто громко разговаривает по "гаджету" в переполненном кинотеатре.

Некоторые иностранные слова приживаются просто потому, что они легче в использовании. Зачем говорить "электронная вычислительная машина", если можно просто сказать компьютер?

Но что сказать о словах "праймериз", "дауншифтинг", "секонд-хэнд" и "мессежд"? В русском языке у них есть прекрасные аналоги. Зачем их заимствовать?

Медведев, вероятно, мог бы ответить на этот вопрос, используя еще одно из своих любимых заимствованных слов: "Такой сейчас тренд".