В Египте прогремели взрывы у церкви: есть погибшие, почти полсотни людей ранены

В Египте в городе Танта в церкви "Мар Гиргис" прогремел взрыв, 5 человек погибли и еще 42 пострадали, сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

В настоящее время десять машин скорой помощи вывозят раненых от церкви.

Однако позже стало известно, что в городе прогремело два взрыва: по одним данным, он произошел на площади перед коптском храмом Мар-Гиргис, по другим - внутри собора.

Сначала поступала информация о пяти погибших и 42 раненых, однако затем стало известно, что жертвами взрыва стали по меньшей мере 16 человек.

По данным врачей скорой помощи, пострадали 15 человек. Официальные власти Египта пока не подтверждают данные о погибших. Весь примыкающий к церкви район оцеплен полицией.