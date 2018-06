В Египте прогремели взрывы у церкви: есть погибшие, почти полсотни людей ранены

В Египте в городе Танта в церкви "Мар Гиргис" прогремел взрыв, 5 человек погибли и еще 42 пострадали, сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

В настоящее время десять машин скорой помощи вывозят раненых от церкви.

Однако позже стало известно, что в городе прогремело два взрыва: по одним данным, он произошел на площади перед коптском храмом Мар-Гиргис, по другим - внутри собора.

#BREAKING: Death toll rises to 21 in Church bombing, north of #Cairo, #EgyptAir — Health Ministry official.@RudawEnglishpic.twitter.com/CQcR4uXzuz