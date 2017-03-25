В США самолет врезался в жилой дом, есть погибший (фото, видео)
09:49, 25 марта 2017Мир
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В результате аварии погиб один человек.
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В штате Джорджия (Соединенные Штаты Америки) небольшой частный самолет врезался в жилой дом. Об этом сообщает Fox News.
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New Video From Shortly After Plane Crash In Cobb County, Ga.; Aircraft Was a Cessnapic.twitter.com/9GEEH5SadR— Breaking911 (@Breaking911) March 25, 2017
Указано, что в результате аварии погиб один человек. Жители дома, по словам их соседей, в момент аварии находились в церкви.
Ранее в Канаде над торговым центром столкнулись два самолета.
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