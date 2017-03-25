В США самолет врезался в жилой дом, есть погибший (фото, видео)

09:49, 25 марта 2017
Мир
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В результате аварии погиб один человек.

twitter.com/Breaking911

В штате Джорджия (Соединенные Штаты Америки) небольшой частный самолет врезался в жилой дом. Об этом сообщает Fox News.

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Указано, что в результате аварии погиб один человек. Жители дома, по словам их соседей, в момент аварии находились в церкви. 

Ранее в Канаде над торговым центром столкнулись два самолета.

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Теги: #США#самолет