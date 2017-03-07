Парламент Венгрии одобрил законопроект о содержании мигрантов в грузовых контейнерах

Решение было принято подавляющим большинством голосов членов парламента: законопроект поддержали 138 человек, против высказались шестеро, еще 22 парламентария воздержались, сообщает Русская служба Би-би-си.

Согласно документу, мигрантам запрещается свободно передвигаться по территории Венгрии или покидать страну на тот период, пока власти рассматривают их обращения о предоставлении убежища.

В этот период они будут содержаться в транспортных контейнерах на границе с Сербией.

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Венгрия с самого начала миграционного кризиса в Европе заняла жесткую позицию по отношению к беженцам.

Решение парламента уже подверглось критике со стороны правозащитной организации Amnesty International.

Документ также раскритиковало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое утверждает, что он нарушает обязательства Венгрии в рамках законодательства ЕС.

В середине февраля стало известно, что созданное в прошлом году в Венгрии полицейское подразделение для охраны 175-километровой границы с Сербией сталкивается с трудностями в поиске новых сотрудников.

В настоящее время на территории Венгрии проживают порядка 600 мигрантов, чьи обращения о предоставлении убежища находятся на рассмотрении.