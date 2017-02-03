На саммите ЕС приняли план борьбы с миграцией из Северной Африки

Об этом пишет DW.

План предусматривает более тесное сотрудничество с Ливией, которая является сейчас основной страной, через которую мигранты попадают Средиземным морем до Европы, прежде всего к берегам Италии.

В частности, речь идет прежде всего о скорейшей выучке ливийской береговой охраны, которая могла бы бороться с бандами перевозчиков людей. Мигранты, которые будут находиться в Ливии, вынуждены будут там оставаться в лагерях - им будут предоставлять соответствующее обеспечение, сообщает агентство dpa.

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Только в прошлом году через "центральный средиземноморский маршрут" берегов Европы добрались более 180 тысяч мигрантов. Его значение особенно возросло после подписания соглашения о реадмиссии беженцев между ЕС и Турцией и фактического закрытия "балканского маршрута".

Накануне, 2 февраля, в правительстве Италии заявили о подписании с Ливией меморандума о взаимопонимании, в рамках которого страны согласились активизировать сотрудничество для борьбы с нелегальной миграцией через Средиземное море.

Зато правозащитники критикуют намерения ЕС перекрыть беженцам маршрут из Ливии в страны Южной Европы, поскольку Ливия не является безопасной страной. В международном объединении организаций в борьбе с бедностью Oxfam заявили, что такой шаг будет противоречить основополагающим европейским ценностям.