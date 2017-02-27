Платья с красной дорожки "Оскара" (фоторепортаж)

09:56, 27 февраля 2017
Мир
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Звезды прошлись по красной дорожке театра "Долби" в Лос-Анджелесе.

REUTERS

В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения наград американской киноакадемии. Самые яркие платья с красной дорожки запечатлели фотографы Reuters.

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Новость в сюжете: Оскар 2017
Теги: #Оскар#платья