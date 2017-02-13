В США объявлена срочная эвакуация: 130 тысяч людей могут покинуть дома из-за угрозы прорыва самой высокой в стране плотины (фото, видео)
Люди просто застряли в пробках, пытаясь срочно покинуть опасные районы.
В американском штате Калифорния из-за угрозы прорыва наивысшей в стране плотины Oroville 130 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов покидают свои дома. Об этом сообщает The Associated Press.
Впрочем, в связи с массовой эвакуацией, люди просто застряли в пробках, пытаясь срочно покинуть опасные районы.
Калифорнийские чиновники сообщают, что ордера на эвакуацию выписаны для жителей городов Оровилл, Гридли, Мэрисвиль, Юба Сити, Оливхартс, Уитленд, Левак и Плумлейк.
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Трафик на автодорогах вокруг плотины заблокирован: напуганные люди пытаются самостоятельно выехать.
#ICYMI massive hole in #OrovilleDam#OrovilleSpillway just 50 feet below the lip of dam. It hasn't been this full in 30 years. @nbcbayareapic.twitter.com/klxPWFmuAG— Jeff Ranieri (@JeffRanieri) 10 февраля 2017 г.
Напомним, в Калифорнии объявили срочную эвакуацию из-за угрозы прорыва крупнейшей в США плотины ГЭС.
Эвакуация сначала была объявлена только в городе Оровилл, в котором проживают около 16 тысяч человек.
Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс должен был продлится в течение следующего дня. Кроме того, вода начала переливаться через основной водосброс, который серьезно пострадал от эрозии. Власть планирует сегодня, 13 февраля, оценивать убытки.