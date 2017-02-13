В США объявлена срочная эвакуация: 130 тысяч людей могут покинуть дома из-за угрозы прорыва самой высокой в стране плотины (фото, видео)

В американском штате Калифорния из-за угрозы прорыва наивысшей в стране плотины Oroville 130 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов покидают свои дома. Об этом сообщает The Associated Press.

Впрочем, в связи с массовой эвакуацией, люди просто застряли в пробках, пытаясь срочно покинуть опасные районы.

Калифорнийские чиновники сообщают, что ордера на эвакуацию выписаны для жителей городов Оровилл, Гридли, Мэрисвиль, Юба Сити, Оливхартс, Уитленд, Левак и Плумлейк.

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Трафик на автодорогах вокруг плотины заблокирован: напуганные люди пытаются самостоятельно выехать.

Напомним, в Калифорнии объявили срочную эвакуацию из-за угрозы прорыва крупнейшей в США плотины ГЭС.

Эвакуация сначала была объявлена только в городе Оровилл, в котором проживают около 16 тысяч человек.

Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс должен был продлится в течение следующего дня. Кроме того, вода начала переливаться через основной водосброс, который серьезно пострадал от эрозии. Власть планирует сегодня, 13 февраля, оценивать убытки.