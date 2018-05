В США объявлена срочная эвакуация: 130 тысяч людей могут покинуть дома из-за угрозы прорыва самой высокой в стране плотины (фото, видео)

В американском штате Калифорния из-за угрозы прорыва наивысшей в стране плотины Oroville 130 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов покидают свои дома. Об этом сообщает The Associated Press.

Впрочем, в связи с массовой эвакуацией, люди просто застряли в пробках, пытаясь срочно покинуть опасные районы.

Калифорнийские чиновники сообщают, что ордера на эвакуацию выписаны для жителей городов Оровилл, Гридли, Мэрисвиль, Юба Сити, Оливхартс, Уитленд, Левак и Плумлейк.

Трафик на автодорогах вокруг плотины заблокирован: напуганные люди пытаются самостоятельно выехать.

#ICYMI massive hole in #OrovilleDam#OrovilleSpillway just 50 feet below the lip of dam. It hasn't been this full in 30 years. @nbcbayareapic.twitter.com/klxPWFmuAG