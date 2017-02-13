В США объявили срочную эвакуацию из-за угрозы прорыва самой большой плотины (видео)

Плотина может быть прорвана в самое ближайшее время, сообщает в Facebook департамент водных ресурсов Калифорнии.

Эвакуация объявлена в городе Оровилл, в котором проживают около 16 тысяч человек.

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Как сообщает Reuters, вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс продолжится в течение следующего дня. Кроме того, вода стала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии. Власти начнут оценивать ущерб в понедельник.

Уже сейчас, чтобы не допустить обрушения плотины, сброс воды усилен до 100 тыс кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Ранее разрушению подвергся основной водосброс. Запасной водосброс плотины Oroville может разрушиться в течение часа, что приведет к разливу неконтролируемого потока воды из озера Оровилл в северной части Калифорнии.