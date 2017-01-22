"Я признаю право людей выражать свое мнение" - Трамп о протестах против него
17:41, 22 января 2017Мир
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Президент США Дональд Трамп заявил, что признает право людей выражать свое мнение через мирные акции протеста.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом он написал с своем Twitter.
«Мирные протесты являются отличительной особенностью нашего демократического общества. Если я не всегда согласен с ними, я признаю право людей выражать свое мнение», — написал Трамп.
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Как сообщал УНИАН, 21 января по всему миру прошли к 700 "женских маршей" в рамках международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.
Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017
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