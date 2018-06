"Я признаю право людей выражать свое мнение" - Трамп о протестах против него

Об этом он написал с своем Twitter.

«Мирные протесты являются отличительной особенностью нашего демократического общества. Если я не всегда согласен с ними, я признаю право людей выражать свое мнение», — написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, 21 января по всему миру прошли к 700 "женских маршей" в рамках международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views.