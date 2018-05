В результате теракта в Мали погибли около 80 человек

Об этом сообщает «Общественное радио», ссылаясь на People's Daily,China.

«По меньшей мере 80 человек погибли в результате взрыва легкового автомобиля в среду, 18 января, возле военного лагеря в Гао на севере Мали», — сообщает издание.

Отметим, что 18 января на военной базе в городе Мали террорист-смертник подорвал легковой автомобиль во время военных сборов.

В лагере находились военнослужащие Республики Мали, а также подразделения, которые осуществляли совместное патрулирование согласно предложенной ООН программе снижения насилия в Мали. Сначала сообщалось о гибели 47 человек и ранении 115.

At least 80 killed ppl in car bomb attack on Wed near military camp in Gao, northern #Mali: reports pic.twitter.com/ARRQ9cjGEa