Семь человек погибли в результате атаки смертников на полицейские участки в Ираке
01:13, 03 января 2017Мир
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По меньшей мере семь человек погибли в результате атаки смертников на два полицейских участка в иракском городе Самарра.
Иллюстрация / REUTERS
Город расположен примерно в 100 км к северу от Багдада, пишет Reuters.
Как уточнили источники Reuters в службах безопасности города, все погибшие являются сотрудниками правоохранительных органов. издание отмечает, что бои в этих местах еще продолжаются.
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Как говорится в сообщении телеканала Al-Arabiya, в городе введен комендантский час.
Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 2 января, террорист подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в густонаселенном районе Багдада. В результате инцидента погибли 35 человек. Ответственность за этот кровавый теракт взяло на себя "Исламское государство".
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