Семь человек погибли в результате атаки смертников на полицейские участки в Ираке

Город расположен примерно в 100 км к северу от Багдада, пишет Reuters.

Как уточнили источники Reuters в службах безопасности города, все погибшие являются сотрудниками правоохранительных органов. издание отмечает, что бои в этих местах еще продолжаются.

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Как говорится в сообщении телеканала Al-Arabiya, в городе введен комендантский час.

Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 2 января, террорист подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в густонаселенном районе Багдада. В результате инцидента погибли 35 человек. Ответственность за этот кровавый теракт взяло на себя "Исламское государство".