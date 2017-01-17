Reuters: Премьер-министр Британии изложила план "брексита"

Об этом пишут Сара Янг, Элизабет О'Лири и Пол Сендл в статье "Премьер-министр Британии изложила план "брексита", опубликованной на сайте информационного агентства Reuters.

Ниже приведены основные моменты из ее речи:

Великобритания покинет единый европейский рынок

Это соглашение должно обеспечить наиболее свободную торговлю товарами и услугами между Великобританией и странами-членами ЕС. Договор также должен предоставить британским компаниям максимальную свободу для торговли и ведения бизнеса в рамках европейских рынков, и обеспечить европейским компаниям те же условия в Великобритании.

Но я хочу сказать прямо: то, что я предлагаю, не может означать членства на едином рынке.

Мы не ищем частичного или ассоциированного членства

Мы видим новое и равноправное партнерство между независимой автономной, глобальной Великобританией и нашими друзьями и союзниками в ЕС. Не частичное членство в Европейском союзе, ассоциированное членство в Европейском союзе или что-нибудь, из-за чего мы окажемся в половинчатом положении.

Мы не стремимся перенять модель, которой уже воспользовались другие страны. Мы не стремимся цепляться за крупицы членства, когда уходим. Нет. Соединенное Королевство покидает Европейский Союз, и моя работа состоит в том, чтобы добиться правильной сделки для Великобритании.

Я хочу по-настоящему глобальной Британии

Я хочу, чтобы Соединенное Королевство вышло из этого периода перемен государством-космополитом, более сильным, справедливым, единым, чем когда-либо прежде. Я хочу, чтобы мы были безопасной, процветающей, толерантной страной, магнитом для международных талантов.

Я хочу, чтобы мы были по-настоящему глобальной Британией, лучшим другом и соседом для наших европейских партнеров, но страной, которая также выходит за пределы Европы. Страна, которая выходит в мир, чтобы в равной степени строить отношения со старыми друзьями и новыми союзниками.

Инвестиции в экономическую инфраструктуру

У этого правительства есть план для Великобритании ... Вот почему, по мере того, как мы продолжаем устранять дефицит, мы будем придерживаться сбалансированного подхода, инвестируя в нашу экономическую инфраструктуру, поскольку это может трансформировать потенциал роста нашей экономики и повысить качество жизни людей по всей стране.

Граждане ЕС по-прежнему приветствуются

Вы по-прежнему будете приветствоваться в этой стране, как, мы надеемся, и наши граждане в ваших [странах].

"Брексит" должен означать контроль за иммиграцией

"Брексит" должен означать контроль за количеством людей, которые приезжают в Британию из Европы, и это то, что мы осуществим.

Гарантирование прав граждан ЕС в Великобритании, и граждан Великобритании в ЕС

Мы хотим гарантировать права граждан ЕС, которые уже живут в Великобритании, а также права британских граждан в других государствах-членах как можно раньше.

"Брексит" не означает, что Великобритания стремится к изоляции

Результат референдума – это не решение замкнуться в себе и изолироваться от мира, потому что история и культура Великобритании глубоко интернационалистская. Мы европейская страна и гордимся нашим общим европейским наследием. Но мы всегда остаемся страной, которая смотрит за пределы Европы, на остальной мир. Именно поэтому мы являемся одной из самых разнообразных в расовом отношении стран Европы.

Великобритания не хочет распада ЕС

Наше решение не всегда понимали наши друзья и союзники в Европе, и многие опасаются начала большого распада ЕС. Но позвольте мне быть откровенной. Я не хочу этого. Это не в интересах Британии, Британия абсолютно заинтересована в успехе ЕС.