Из захваченного ливийского авиалайнера вышли более 44 пассажиров - премьер-министр Мальты

15:32, 23 декабря 2016
Мир
695 0

Сначала стало известно о 25 освобожденных заложниках.

Люди выходят из захваченного ливийского самолета / REUTERS

Премьер-министр Мальты Джозефа Муската заявил, что похитители ливийского самолета Afriqiyah Airways Airbus A320 освободили 25 заложников. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, отмечается, что еще больше продолжают высадку из самолета.

Позже он сообщил, что уже освобождено 44 заложников.

Напомним, авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен.

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек. Угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты.

Согласно сообщению, двое похитителей, они угрожают взорвать самолет. По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, который получил сообщение о похищенном самолет, информация проверяется правоохранительными органами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Угон ливийского лайнера
Теги: #самолет#угон#заложники#Мальта