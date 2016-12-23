Из захваченного ливийского авиалайнера вышли более 44 пассажиров - премьер-министр Мальты
Сначала стало известно о 25 освобожденных заложниках.
Премьер-министр Мальты Джозефа Муската заявил, что похитители ливийского самолета Afriqiyah Airways Airbus A320 освободили 25 заложников. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Кроме того, отмечается, что еще больше продолжают высадку из самолета.
Release of second group of 25 passengers underway.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.
Позже он сообщил, что уже освобождено 44 заложников.
Further 44 passengers being released.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016
Напомним, авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен.
На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек. Угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты.
Согласно сообщению, двое похитителей, они угрожают взорвать самолет. По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, который получил сообщение о похищенном самолет, информация проверяется правоохранительными органами.