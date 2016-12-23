Угонщик самолета на Мальте угрожает взорвать гранату

Об этом сообщает Malta Times.

Похититель сообщил экипажу, что он бывший сторонник Маомара Каддафи.

Также он заявил, что готов позволить всем 111 пассажирам покинуть самолет, но не членов его экипажа, если его требования будут выполнены.

Пока не ясно, какие требования выдвигает похититель и действовал ли он сам.

На данный момент войска заняли позиции на расстоянии нескольких сотен метров от самолета. Пока никто не заходил на борт и не покидал его.

Двигатели самолета были все еще работают 45 минут после того, как он приземлился утром.

Все остальные рейсы в международном аэропорту Мальты были отменены или задерживаются.

Напомним, бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит в результате восстания в 2011 году, и с тех пор в стране начались внутренние конфликты.

Как сообщал УНИАН, авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, был захвачен.