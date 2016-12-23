Появилось видео захваченного угонщиками ливийского авиалайнера, приземлившегося на Мальте

Как сообщает издание Times of Malta, авиалайнер стоит с включенными двигателями и окружен малтийскими военными, которые, впрочем, не совершают попыток приблизиться к самолету.

На данный момент известно, что угонщик всего один, он является сторонником Каддафи. Угонщик вооружен предположительно ручной гранатой и обещает отпустить всех пассажиров, если будут выполнены его требования, которые пока неизвестны.

Аэропорт Мальты закрыт, самолеты переправляют в аэропорт Катаньи на Сицилии.

Как сообщал УНИАН, сегодня был угнан пассажирский авиалайнер ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который приземлился на Мальте.

Справка: последнее крупное происшествие, связанное с угоном самолета на Мальте произошло 23 ноября 1985 года, когда на острове был захвачен самолет EgyptAir Boeing 737.

Во время неудачного штурма египетским спецназом погибли 62 пассажира, из трех угонщиков выжил только один.