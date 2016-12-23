Путин о Смоленской катастрофе: мы сделали все, чтобы расследовать это, там и так все понятно
Президент РФ Владимир Путин заявил, что «спекуляции» вокруг катастрофы в 2010 году самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском нужно прекратить и не использовать эту тему для нагнетания в российско-польских отношениях.
Об этом он заявил, отвечая на пресс-конференции на вопрос польского журналиста, пишет ТАСС.
"Нужно прекратить спекуляции на этот счет. Трагедия страшная", - сказал российский лидер. По его словам, он лично читал расшифровку переговоров пилотов самолета президента Польши и зашедшего к ним в кабину человека, который требовал посадить лайнер, несмотря на возражения летчиков.
"Зашедший в кабину пилотов человек, я уже забыл, как его фамилия – там фамилия есть конкретная, – требует посадки. Пилот отвечает: "Не могу, садиться нельзя". На что вошедший в кабину человек из окружения президента говорит: "Я не могу это доложить начальнику, давай делай что хочешь, (но) садись", - пересказал Путин.
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"Мы сделали все, чтобы расследовать это. Не надо использовать это для какого-то нагнетания в межгосударственных отношениях, там и так все понятно. Если что-то непонятно, пускай следственные органы разбираются", - заявил Путин.
Он также объяснил, что обломки самолета не передаются польской стороне, поскольку расследование не завершено. "Действительно, Следственный комитет проводит расследование, и до тех пор, пока оно на закончено, эти остатки самолета им (сотрудникам Следственного комитета РФ – ред.) нужны", - сказал он.
Напомним, 10 апреля 2010 года польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии.
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Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой. Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента.
Вскоре Польша возобновила расследование катастрофы.