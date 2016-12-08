Польша заявила о подмене тел погибших в Смоленской катастрофе

Об этом заявила Генеральная прокуратура Польши.

Читайте такжеКатастрофа Ту-154М под Смоленском была целью Москвы – минобороны Польши

Как пишет Росбалт со ссылкой на радиостанцию RMF, речь идет о бывшем главе Олимпийского комитета Польши Петра Нуровского. В ходе эксгумации из его могилы, предположительно, извлекли останки другого человека.

Отмечается, что предварительные выводы были сделаны на основании визуального осмотра и анализа медицинской документации. Кто именно покоился в данном захоронении, станет точно известно после исследования ДНК.

Как известно, 15 ноября в Кракове прошла эксгумация тел бывшего президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии.

Всего в интересах расследования были изучены останки 83 погибших в авиакатастрофе.

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента.

Вскоре Польша возобновила расследование катастрофы.