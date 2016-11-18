Генсек НАТО договорился с Трампом о необходимости увеличения расходов на оборону Альянса

Генесек НАТО Йенс Столтенберг и новоизбранный президентом США Дональд Трамп отметили неизменной важности деятельности НАТО и необходимость увеличения расходов на оборону.

Как говорится в сообщении на сайте Альянса, телефонный разговор Столтенберга и Трампа состоялась сегодня.

Отмечается, что генсек Альянса приветствовал Трампа с победой на выборах президента США.

Столтенберг отметил, что с нетерпением ожидает начала сотрудничества с Трампом и его командой по вопросам безопасности.

"Избранный президент и генеральный секретарь одновременно подчеркнули непременную важность НАТО и обсудили, каким образом НАТО адаптируется к новому безопасной среды, включая противостояние угрозе терроризма", - отмечается в сообщении.

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Вместе с тем руководитель Альянса поблагодарил избранному президенту за нарушение вопросу бюджетных расходов на оборону, о чем Трамп заявлял во время избирательной кампании, и что также является наивысшим приоритетом для Столтенберга с момента его назначения на должность генсека в 2014 году.

"Оба лидера пришли к согласию, что в вопросе справедливого распределения финансового бремени было достигнуто успехов, но нужно добиться большего", - отмечается в сообщении.

Также Столтенберг сказал, что ожидает прибытия Трампа в Брюссель на саммит Альянса в 2017 году для обсуждения дальнейших шагов вместе с главами государств и правительств стран-членов НАТО.

Кроме того, генсек Альянса в Twitter заявил, что провел хорошие переговоры с Трампом.

"Мы вместе отметили неизменной важности НАТО и на увеличении расходов на оборону", – написал Столтенберг.

Good talk with US President-elect @realDonaldTrump. We both underlined the enduring importance of #NATO defence and increased spending. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 18 ноября 2016 г.

Как сообщал УНИАН, Трамп во время избирательной кампании подвергал сомнению необходимость придерживаться обязательств США в обеспечении защиты союзников по НАТО, если отдельные члены Альянса не будут увеличивать расходы на оборону.

Также во время первых теледебатов со своим оппонентом от Демократической партии Хиллари Клинтон Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут быть полисменом в поддержании безопасности в мире.

Недавно действующий президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил, что его преемник, избранный в 45-м президентом США, Трамп выразил поддержку обязательствам США перед НАТО.