Генсек НАТО договорился с Трампом о необходимости увеличения расходов на оборону Альянса

Генесек НАТО Йенс Столтенберг и новоизбранный президентом США Дональд Трамп отметили неизменной важности деятельности НАТО и необходимость увеличения расходов на оборону.

Как говорится в сообщении на сайте Альянса, телефонный разговор Столтенберга и Трампа состоялась сегодня.

Отмечается, что генсек Альянса приветствовал Трампа с победой на выборах президента США.

Столтенберг отметил, что с нетерпением ожидает начала сотрудничества с Трампом и его командой по вопросам безопасности.

"Избранный президент и генеральный секретарь одновременно подчеркнули непременную важность НАТО и обсудили, каким образом НАТО адаптируется к новому безопасной среды, включая противостояние угрозе терроризма", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем руководитель Альянса поблагодарил избранному президенту за нарушение вопросу бюджетных расходов на оборону, о чем Трамп заявлял во время избирательной кампании, и что также является наивысшим приоритетом для Столтенберга с момента его назначения на должность генсека в 2014 году.

"Оба лидера пришли к согласию, что в вопросе справедливого распределения финансового бремени было достигнуто успехов, но нужно добиться большего", - отмечается в сообщении.

Также Столтенберг сказал, что ожидает прибытия Трампа в Брюссель на саммит Альянса в 2017 году для обсуждения дальнейших шагов вместе с главами государств и правительств стран-членов НАТО.

Кроме того, генсек Альянса в Twitter заявил, что провел хорошие переговоры с Трампом.

"Мы вместе отметили неизменной важности НАТО и на увеличении расходов на оборону", – написал Столтенберг.

