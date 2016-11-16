Лидеры 5 стран ЕС и президент США обсудят продление действия санкций против РФ - СМИ

Об этом Reuters сообщили несколько источников, ознакомленных с планами политиков.

По их данным, этот вопрос будет обсуждаться на встрече в Берлине, организованной федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в которой планируется участие лидеров Великобритании, Франции, Италии и Испании.

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Ранее Дональд Трамп, который победил на выборах президента США, заявлял, что будет стремиться к сближению с Россией, породив сомнения в Европе о будущем режима санкций, введенных Вашингтоном и Брюсселем в 2014 году после вторжения России на восток Украины.

Немецкий чиновник заявил, что существовал план в ближайшие недели согласовать продление санкций ЕС против России, действие которых истекает в конце января.

«Но есть опасения, что Трамп может двигаться в обратном направлении после его инаугурации 20 января. Поэтому европейские лидеры будут искать ясности от Обамы, который встречался с Трампом в Белом доме на прошлой неделе. Обама должен прибыть в Берлин в среду вечером после посещения Греции», - отмечается в сообщении агентства.

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После встречи с Трампом Обама попытался успокоить американских союзников, заверяя, что избранный президент будет поддерживать основные отношения по всему миру, в том числе с НАТО.

Европейские чиновники опасаются, что Россия будет использовать время до инаугурации Трампа для начала новых наступательных операций в Сирии и в Украине.

Два дипломатических источника заявили, что сирийский вопрос также будет подниматься на заседании в Берлине.

Лидеры Европейского Союза в октябре осудили Россию за бомбежки мирных жителей в Алеппо и дали понять, что могут ввести новые санкции за ее действия, если бомбежки продолжатся.