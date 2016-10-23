Суд в Египте поддержал приговор экс-президенту Мурси

Судьи отклонили апелляцию Мурси и еще 12 лидеров запрещенного движения "Братья-мусульмане".

В апреле 2015 года уголовный суд приговорил Мурси и еще нескольких членов движения к 20-летним срокам. Два человека получили по 10 лет, передает Русская служба ВВС.

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Судьи признали фигурантов дела виновными в подстрекательстве к убийству участников протестов у президентского дворца "Аль-Иттихадия".

В мае прошлого года Мурси приговорили к смертной казни по обвинению в причастности к массовому побегу из тюрьмы в 2011 году. По этому делу к смертной казни были приговорены еще более 100 человек.

В июне 2016 года Мурси получил пожизненный срок за госизмену и шпионаж в пользу Катара. Суд признал его виновным в краже секретных документов.

Сторонники Мурси считают все дела в отношении экс-президента Египта политическим мотивированными. Сам он не признает полномочий судей, ведущих его процессы.

Мурси стал первым президентом Египта, выигравшим демократические выборы. Впоследствии он стал терять популярность среди населения из-за стремления расширить свои полномочия.

В 2013 году военные отстранили его от власти. Движение "Братья-мусульмане" было запрещено и объявлено террористическим.