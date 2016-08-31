Узбекистан: кто будет править после деспота? - Frankfurter Allgemeine

Об этом пишет Фридрих Шмидт в статье "Узбекистан: кто будет править после деспота?", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Здоровье Ислама Каримова, 78-летнего деспота из Ташкента, до сих пор было запретной темой в Узбекистане. Но в воскресенье, впервые за всю историю Узбекистана, правительство и телевидение официально сообщили, что президент находится в больнице. Для лечения потребуется "определенное время", говорилось в заявлении.

В понедельник его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева подтвердила слухи о том, что в субботу ее отец перенес инсульт. Она сообщила, что его состояние стабильное, и попросила воздерживаться от спекуляций.

Но теперь невероятно актуальным стал вопрос о преемнике в Узбекистане, наиболее густонаселенном государстве Центральной Азии (более 31 миллиона жителей). Согласно конституции, делами должен управлять Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Каримова с 2003 года. Но в изолированном государстве никогда не придавали особого значения конституции.

С 1989 года в Ташкенте правил Каримов, тогда еще как лидер отдельной советской республики. В 1991 году он провозгласил независимость, 25-летний юбилей которой Узбекистан, вероятно, будет впервые праздновать без него. Став президентом, Каримов запретил все оппозиционные партии, подавил гражданское общество и свободные СМИ. В мае 2005 года в восточном Андижане его войска убили сотни мирных жителей. Правозащитники регулярно публикуют сообщения о пытках в стране.

Дочь под домашним арестом

Узбекистан и соседние государства (Казахстан, Туркменистан и Таджикистан) давно служат примером того, насколько рискованной может быть концентрация власти и денег в руках стареющих клептократов. Есть опасения, что деспотизм создает благоприятную среду для радикальных исламистов.

Население Узбекистана молодое, плохо обученное и быстро растущее, но без связей у него нет перспектив. Узбекистан богат нефтью и газом, но цены на сырьевые товары упали. Денежные переводы трудовых мигрантов, большинство из которых работает в России, составляют четвертую часть экономического производства; кроме того, они также пострадали от кризиса в России. Сообщения о принудительной работе на сборе урожая хлопка отпугнули западных покупателей.

Отвечая на критику, правительство традиционно винит дурную славу радикального исламизма, чтобы вызвать сочувствие Запада. Германия потратила много денег, чтобы к концу 2015 года самолеты, поставляющие снабжение, могли использовать базу в Термезе на границе с Афганистаном. Кроме того, Германия не высказывала критику в отношении нарушений прав человека. Диктатор столкнул между собой влиятельные кланы страны.

Какое-то время его старшую дочь, Гульнару Каримову, хотели видеть преемницей. Она стильная женщина, училась в Гарварде, выступала на стороне западных звезд. Гульнару называли "принцессой", но потом она впала в немилость. В западных странах, а также на родине, ее обвинили в коррупции, начались расследования. Под давлением Каримова начала рассказывать о нарушениях, написала, что в ее отце продолжает жить "товарищ Сталин".

Она обвинила свою мать Татьяну в том, что она покровительствовала Тимуру Тилляеву, мужу своей сестры Лолы. Вместе с Рустамом Иноятовым, главой Службы национальной безопасности, политической полиции, жена президента плела против нее интриги, жаловалась Гульнара Каримова. С 2014 года она находится под домашним арестом. Сейчас неясно, будет ли семья Каримова играть какую-либо роль в борьбе за власть.