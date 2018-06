"Уточнение перевода": Кремль изменил цитату из письма Эрдогана к Путину

Сначала в английском переводе использовался оборот "I apologise to them", теперь его поменяли на "Excuse us", передает РБК.

В версии, которую сохранил кэш Google, она звучит следующим образом: "I once again express my sympathy and profound condolences to the family of the Russian pilot who was killed and I apologise to them".

Сейчас на сайте Кремля опубликован вариант: "I once again express my sympathy and profound condolences to the family of the Russian pilot who was killed and I am saying: "Excuse us".

В русскоязычном варианте перевода различий между кэш-версией и текущей нет: "Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините".

Это "уточнение перевода", объяснил Дмитрий Песков.

Согласно Кэмбриджскому словарю английского языка, при употреблении слова "excuse" говорящий приносит извинения за то, что совершил по ошибке, без намерения причинить вред, тогда как "apologize" выражает сожаление по поводу действия, которое было совершено сознательно.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме к президенту России Владимиру Путину выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом с российским самолетом.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что в послании президента Эрдогана звучит призыв к восстановлению традиционных дружественных отношений между Турцией и Россией, к сотрудничеству по урегулированию региональных кризисов и к совместной борьбе с терроризмом.