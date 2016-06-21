Süddeutsche Zeitung: Критика Штайнмайера удивила НАТО

Об этом пишет Даниэль Брёсслер в статье "Критика Штайнмайера удивила НАТО", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Янковский входит в состав "Целевой рабочей группы на саммите НАТО". 8 и 9 июля в польской столице соберутся лидеры стран НАТО. Одна из основных тем – единство в отношении России. На этапе окончательной подготовки напрасными оказались предупреждения министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера (СДПГ) о том, что "громкое бряцание оружием и разговоры о войне могут ухудшить ситуацию".

Такие замечания Берлина, мягко говоря, удивили союзников. Германия участвует во многочисленных учениях перед саммитом НАТО, иногда с большим, иногда с меньшим контингентом. Не только Янковский считает странным то, что Германия так критикует учения, в которых сама же и участвует.

Штайнмайер назвал крупнейшие польские учения "символическим парадом танков"

Слова Штайнмайера Польша восприняла как критику в свой адрес. За несколько недель до начала саммита в Варшаве проходили самые большие учения с1989-го года. То, что Штайнмайер назвал "символическим парадом танков", Польша считает важным признаком боевой готовности перед лицом российских угроз. В маневрах приняли участие 31 000 солдат из Польши, США и других стран НАТО, в том числе Германии. Это не были учения НАТО, но многие воспринимали их именно так, что злило немецких дипломатов.

Тем не менее, слова Штайнмайера нашли отклик и в Брюсселе. Эксперт НАТО и директор мозгового центра Карнеги в Европе Ян Техау назвал их "отвратительными". "Штайнмайер снова беспокоит старые раны", - говорит он. Теперь снова появилось недоверие к Германии, и особенно к немецкой социал-демократии. Выбор слов Штайнмайера возродил подозрения о том, что Берлин снова хочет попробовать договориться с Россией, в обход Восточной Европы.

Критика Штайнмайера проливает свет на до сих пор скрытый конфликт НАТО, который удавалось сдерживать лишь посредством компромисса. Этот конфликт длится с начала войны в Украине в 2014 году, страны НАТО спорят по поводу правильной степени жесткости в отношении России. Одним из результатов стало подготовленное для саммита решение о размещении на ротационной основе батальонов (около тысячи солдат в каждом) в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

"Холодная война в прошлом"

"Мы не стремимся к конфронтации с Россией. Холодная война в прошлом. Мы хотим, чтобы так было и дальше. Наши действия носят оборонительный и соразмерный характер. Наличие батальонов НАТО представляет собой ограниченное военное присутствие. Мы отправляем их не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы не допустить его", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете "Süddeutsche Zeitung" и другим европейским изданиям. Интервью состоялось еще до того, как стало известно о высказываниях Штайнмайера.

Столтенберг и Штайнмайер – социал-демократы, но они совершенно по-разному расставляют акценты. Штайнмайер предупреждает о том, что не нужно давать "никаких поводов для новой или старой конфронтации", а Столтенберг делает ставку на методы сдерживания. "За многие десятилетия мы осознали, что решительность и сдерживание помогают нам предотвращать конфликты. Сильная оборона, сдерживание и единство НАТО – лучший способ предотвратить конфликт", - подчеркнул он.

НАТО приходится "реагировать на Россию, которая с 2000 года утроила свои военные расходы, ведет себя все более агрессивно и меняет границы Европы военной силой". Русские без объявления также провели внезапные специальные учения, некоторые из них с привлечением более 100 000 солдат. И это вдобавок к запугиванию соседей. "Мы наблюдаем наращивание вооружений в Калининграде и Крыму, в сущности, оно охватывает Баренцево, Балтийское и Черное море, а также Восточное Средиземноморье", - пожаловался Столтенберг. "НАТО – оборонительный союз. Мы не можем бездействовать, это было бы безответственно", - говорит он.

"Мы не решим проблемы, если мы будем отмалчиваться"

Тем не менее, Столтенберг также принадлежит к числу тех, кто всегда поддерживал призывы Штайнмайера к диалогу с Россией, он выступил за возобновление работы Совета Россия-НАТО после почти двухлетнего перерыва. Это также является частью большого компромисса перед саммитом. Диалог "еще более важен, когда напряженность настолько велика. Мы не решим проблемы, если будем отмалчиваться", - говорит Столтенберг.

По словам Столтенберга, повышенная военная активность привела к увеличению риска "инцидентов и несчастных случаев". Это доказывает случай, когда Турция сбила российский истребитель над своей территорией. Опасения вызывает также "небезопасное поведение" российских самолетов, которые приближались к кораблям и самолетам ВМС США в Балтийском море. "Такие инциденты опасны", - предупреждает Столтенберг. Поэтому НАТО и Россия будут разрабатывать механизмы для предотвращения таких инцидентов или, по крайней мере, того, что они выйдут из-под контроля.

Столтенберг не потерпит обвинений в том, что НАТО усугубляет конфликт. "Наши действия на востоке – это ответ на поведение России", - говорит он. До незаконной аннексии Крыма Россией и военной дестабилизации Украины, никто не "говорил об увеличении присутствия в восточной части альянса. Мы реагируем. Но наш ответ носит ограниченный характер".