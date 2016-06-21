Süddeutsche Zeitung: Критика Штайнмайера удивила НАТО
Ответ на замечания Берлина не заставил себя долго ждать, он поступил именно из Варшавы неслучайно. "Учения носят провокационный характер?" спросил Доминик Янковский из Министерства иностранных дел Польши в Twitter и добавил: "Интересный факт: сегодня в Киле, Германия, закончились учения Baltops".
Об этом пишет Даниэль Брёсслер в статье "Критика Штайнмайера удивила НАТО", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.
Янковский входит в состав "Целевой рабочей группы на саммите НАТО". 8 и 9 июля в польской столице соберутся лидеры стран НАТО. Одна из основных тем – единство в отношении России. На этапе окончательной подготовки напрасными оказались предупреждения министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера (СДПГ) о том, что "громкое бряцание оружием и разговоры о войне могут ухудшить ситуацию".
Такие замечания Берлина, мягко говоря, удивили союзников. Германия участвует во многочисленных учениях перед саммитом НАТО, иногда с большим, иногда с меньшим контингентом. Не только Янковский считает странным то, что Германия так критикует учения, в которых сама же и участвует.
Штайнмайер назвал крупнейшие польские учения "символическим парадом танков"
Слова Штайнмайера Польша восприняла как критику в свой адрес. За несколько недель до начала саммита в Варшаве проходили самые большие учения с1989-го года. То, что Штайнмайер назвал "символическим парадом танков", Польша считает важным признаком боевой готовности перед лицом российских угроз. В маневрах приняли участие 31 000 солдат из Польши, США и других стран НАТО, в том числе Германии. Это не были учения НАТО, но многие воспринимали их именно так, что злило немецких дипломатов.
Тем не менее, слова Штайнмайера нашли отклик и в Брюсселе. Эксперт НАТО и директор мозгового центра Карнеги в Европе Ян Техау назвал их "отвратительными". "Штайнмайер снова беспокоит старые раны", - говорит он. Теперь снова появилось недоверие к Германии, и особенно к немецкой социал-демократии. Выбор слов Штайнмайера возродил подозрения о том, что Берлин снова хочет попробовать договориться с Россией, в обход Восточной Европы.
Критика Штайнмайера проливает свет на до сих пор скрытый конфликт НАТО, который удавалось сдерживать лишь посредством компромисса. Этот конфликт длится с начала войны в Украине в 2014 году, страны НАТО спорят по поводу правильной степени жесткости в отношении России. Одним из результатов стало подготовленное для саммита решение о размещении на ротационной основе батальонов (около тысячи солдат в каждом) в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.
"Холодная война в прошлом"
"Мы не стремимся к конфронтации с Россией. Холодная война в прошлом. Мы хотим, чтобы так было и дальше. Наши действия носят оборонительный и соразмерный характер. Наличие батальонов НАТО представляет собой ограниченное военное присутствие. Мы отправляем их не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы не допустить его", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете "Süddeutsche Zeitung" и другим европейским изданиям. Интервью состоялось еще до того, как стало известно о высказываниях Штайнмайера.
Столтенберг и Штайнмайер – социал-демократы, но они совершенно по-разному расставляют акценты. Штайнмайер предупреждает о том, что не нужно давать "никаких поводов для новой или старой конфронтации", а Столтенберг делает ставку на методы сдерживания. "За многие десятилетия мы осознали, что решительность и сдерживание помогают нам предотвращать конфликты. Сильная оборона, сдерживание и единство НАТО – лучший способ предотвратить конфликт", - подчеркнул он.
НАТО приходится "реагировать на Россию, которая с 2000 года утроила свои военные расходы, ведет себя все более агрессивно и меняет границы Европы военной силой". Русские без объявления также провели внезапные специальные учения, некоторые из них с привлечением более 100 000 солдат. И это вдобавок к запугиванию соседей. "Мы наблюдаем наращивание вооружений в Калининграде и Крыму, в сущности, оно охватывает Баренцево, Балтийское и Черное море, а также Восточное Средиземноморье", - пожаловался Столтенберг. "НАТО – оборонительный союз. Мы не можем бездействовать, это было бы безответственно", - говорит он.
"Мы не решим проблемы, если мы будем отмалчиваться"
Тем не менее, Столтенберг также принадлежит к числу тех, кто всегда поддерживал призывы Штайнмайера к диалогу с Россией, он выступил за возобновление работы Совета Россия-НАТО после почти двухлетнего перерыва. Это также является частью большого компромисса перед саммитом. Диалог "еще более важен, когда напряженность настолько велика. Мы не решим проблемы, если будем отмалчиваться", - говорит Столтенберг.
По словам Столтенберга, повышенная военная активность привела к увеличению риска "инцидентов и несчастных случаев". Это доказывает случай, когда Турция сбила российский истребитель над своей территорией. Опасения вызывает также "небезопасное поведение" российских самолетов, которые приближались к кораблям и самолетам ВМС США в Балтийском море. "Такие инциденты опасны", - предупреждает Столтенберг. Поэтому НАТО и Россия будут разрабатывать механизмы для предотвращения таких инцидентов или, по крайней мере, того, что они выйдут из-под контроля.
Столтенберг не потерпит обвинений в том, что НАТО усугубляет конфликт. "Наши действия на востоке – это ответ на поведение России", - говорит он. До незаконной аннексии Крыма Россией и военной дестабилизации Украины, никто не "говорил об увеличении присутствия в восточной части альянса. Мы реагируем. Но наш ответ носит ограниченный характер".