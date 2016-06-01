В Техасе появился памятник селфи: местные жители обвиняют чиновников в пустой трате денег (фото)

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Mashable.

Памятник представляет собой двух девушек, которые фотографируют себя на мобильный телефон. Увидеть скульптуру можно возле здания городской администрации.

Памятник подвергся резкой критике со стороны общественности. Многие считают, что это пустая трата денег налогоплательщиков, но на самом деле скульптуру подарил городу один из местных жителей.

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Представители городской власти сообщили, что памятник селфи входит в коллекцию, состоящую из десяти скульптур. Возражений против передачи его в дар и места установки не было, уточнили в администрации.

Другая скульптура из этой коллекции представляет собой человека, играющего на гитаре.